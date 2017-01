Dudu e Vitor Hugo são convocados por Tite para amistoso contra a Colômbia

Dupla do Palmeiras vai representar o clube no amistoso da próxima semana diante da Colômbia (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras estará representado na Seleção Brasileira no amistoso que acontece na próxima quarta-feira (25), contra a Colômbia, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida servirá para arrecadar fundos aos sobreviventes e familiares das vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, em novembro passado.

Na manhã desta quinta-feira (19), o técnico Tite divulgou a lista dos relacionados que estarão no jogo e entre eles estão o atacante Dudu e o zagueiro Vitor Hugo, dois dos destaques do Verdão na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016.

A última vez que o Palmeiras teve dois atletas chamados para a Seleção foi em 2013. Luiz Felipe Scolari, técnico da época, convocou o zagueiro Henrique e o atacante Leandro, para partida amistosa contra a Bolívia, amistoso agendado para prestar condolências a morte do torcedor boliviano Kevin Douglas, de 14 anos, atingido por um rojão durante confronto entre San José e Corinthians, pela Libertadores daquele ano.

Enquanto Vitor Hugo festeja sua primeira convocação, Dudu, por outro lado, terá sua segunda chance na seleção principal.

Em novembro de 2011, Dudu foi convocado por Mano Menezes para um amistoso contra Gabão. Entrou aos 31 minutos do segundo tempo, substituindo Jonas, e viu a Seleção vencer por 2 a 0, com gols de Hernanes e Sandro. Antes disso, também em 2011, o atacante do Palmeiras chegou a disputar o Mundial Sub-20, sob comando do técnico Ney Franco. Marcou três gols e ajudou a equipe a conquistar o pentacampeonato diante de Portugal na decisão.

Além de Vitor Hugo e Dudu, as expectativas em relação a Moisés, Tchê Tchê e Jean serem chamados eram grandes. No entanto, ficaram de fora da lista.

"Eu fiquei atento ao número de atletas da equipe que foi campeã e vice. (...) Se o Mina fosse brasileiro, poderia perfeitamente estar aqui. Moisés foi um dos destaques do campeonato. Se dependesse só da qualidade técnica, ele estaria aqui. Mas existem outras avaliações que competem a nós diante das informações dadas", explicou Tite.

Do sufoco ao auge

A convocação coroa o auge de ambos os atletas em suas carreiras. O momento de glória vem após um começo conturbado para a dupla vestindo a camisa do Palmeiras. Contratado junto ao América-MG, no início de 2015, Vitor Hugo ganhou a condição de titular pouco tempo depois de sua chegada. Porém, em seu primeiro clássico frente ao Corinthians, falhou no lance que originou o gol de Danilo, tento que deu a vitória ao rival dentro do Allianz Parque.

As críticas surgiram aos montes, mas o zagueiro persistiu e retomou a confiança dentro do elenco. Os inúmeros gols de cabeça o colocaram como um dos xodós da torcida e no ranking dos 10 maiores zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras. Hoje, é peça fundamental no esquema tático do atual campeão brasileiro.

Já Dudu, passou por diversos episódios de extrema delicadeza. Contratado com o status de “estrela”, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de 2015 desperdiçou um pênalti, no jogo de volta, foi expulso e viu do vestiário o Palmeiras perder o caneco para o Santos nos pênaltis.

Ficou um período suspenso, mas deu a volta por cima e na final da Copa do Brasil do mesmo, contra o mesmo Santos, marcou dois gols na finalíssima e se firmou como um dos principais atletas do time. A fama de briguento e problemático foi embora com a chegada de Cuca. O camisa 7 além de mudar sua forma de jogar, ganhou a braçadeira de capitão e foi o responsável por levantar o troféu do Brasileirão.