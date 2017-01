Eduardo Baptista elogia jovem Vitinho e destaca atuação do Palmeiras no segundo tempo

Jogo em Chapecó foi o primeiro de Eduardo Baptista como técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O técnico Eduardo Baptista gostou do que viu em campo na partida deste sábado (21), na Arena Condá, contra a Chapecoense – principalmente dos atletas que participaram do segundo tempo. O comandante do Verdão elogiou a postura dos que jogaram os últimos 45 minutos, período em que, em sua visão, o Palmeiras foi melhor no jogo, que terminou empatado por 2 a 2.

“Iniciamos bem o primeiro tempo, mas depois recuamos um pouco, tínhamos que subir a marcação e demos a bola para a Chapecoense. Criamos situações de bola parada que geraram perigo pra gente. Porém, melhoramos no segundo tempo, criamos dificuldades pra eles, trabalhamos bem a bola. O segundo gol saiu em uma triangulação bem feita”, disse.

Eduardo Baptista também frisou que não há atletas garantidos no titular, além de lamentar a ausência de Lucas Barrios. “O Alecsandro não está definido, nem o Jean e nem o Felipe Melo. Todos serão testados”.

Vitinho ganha elogios

Autor de um lindo gol que deu o empate por 2 a 2 ao Palmeiras, Vitinho foi elogiado pelo técnico. O jovem de 18 anos já havia feito uma boa partida no jogo-treino diante do União Barbarense, na quarta-feira (18), e frente a Chapecoense participou de todo o segundo tempo.

“Destaque pra ele. Muita personalidade, não só pelo gol, mas pela participação efetiva. O Palmeiras tem um trabalho muito grande, organizado pelo Cícero (Souza), que faz bem isso. Vi o Vitinho ano passado, foi jogar uma Copa do Brasil em Campinas e ele arrebentou. Aquele dia já me chamou a atenção. Quando vim pra cá, foi a primeira coisa que perguntei: ‘Cadê esse menino?’. Ele é jovem, sabemos que vai oscilar, então temos que saber dosar ele. Foi premiado e é mais um menino que vai crescer muito. Tomara que tenha um futuro brilhante pela frente”, destacou Eduardo.

O Palmeiras volta a campo neste domingo (29), no Allianz Parque, contra a Ponte Preta, ás 17 horas. A partida será a última da equipe antes da estreia no Campeonato Paulista, que acontece no dia 5 de fevereiro, na casa alviverde, contra o Botafogo-SP.