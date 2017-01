Palmeiras renova contratos de Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

O Palmeiras renovou, nesta terça-feira (24), os contratos dos jogadores Moisés , Tchê Tchê e Thiago Santos. Os três meias se destacaram na conquista do Campeonato Brasileiro 2016 e receberam um aumento salarial, que também influencia no aumento da multa rescisória.

Contratado em janeiro de 2016, Moisés tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano. Com a renovação, um dos principais destaques do Verdão, fica até 2020. O novo camisa 10 do Verdão ainda aprimora a parte física antes de ser liberado para os trabalhos no time sob comando de Eduardo Baptista.

O contrato do volante Thiago Santos, que era até o fim de 2018, agora vai até dezembro de 2019. Já Tchê Tchê possuía um compromisso longo, até maio de 2019, agora, com a renovação, ele vai até dezembro de 2019. Os dois volantes foram peças importantes para o time montado por Cuca em 2016, dando segurança e agilidade ao meio campo.

A manutenção do elenco campeão brasileiro era uma das principais missões da diretoria palmeirense no ano de 2017. Além dos três meio-campistas, o compromissos do goleiro Jaílson foi prolongado até o fim de 2018, do atacante Alecsandro e do lateral Zé Roberto até dezembro deste ano.

Fora as renovações, o Verdão também tratou de adquirir uma porcentagem maior dos jogadores. O lateral-direito Fabiano teve 40% dos direitos comprado e assinou por cinco temporadas. E o atacante Dudu agora pertence 100% ao Palmeiras.