Dudu vibra com convocação e chance de formar trio com Diego e Robinho: "É uma honra"

(Foto: Cesar Greco/ Agência Palmeiras/ Divulgação)

O Estádio Nilton Santos receberá, nesta quarta-feira (25), o 'Jogo da Amizade' entre Brasil e Colômbia. A partida será em homenagem às vítimas da tragédia aérea com a equipe da Chapecoense que deixou 71 mortos há dois meses. Toda renda do confronto será repassado às famílias das vítimas.

Por conta da data não fazer parte do calendário da FIFA, somente jogadores que atuam no Brasil foram convocados, e, por isso, muitos atletas tiveram a primeira oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Um deles é o atacante Dudu, um dos principais nomes do título brasileiro conquistado pelo paulista. O jogador se mostrou muito feliz pela oportunidade recebida pelo técnico Tite.

"Fico feliz por estar participando deste momento. Espero que posso aproveitar de melhor maneira esse jogo e pegar um pouco de experiência com os mais velhos", declarou Dudu.

Além de novatos, jogadores já experientes na seleção brasileira que não haviam tido muitas oportunidades recentemente tiveram a felicidade de serem convocados. A dupla Diego e Robinho são exemplos disso. Além de reeditar uma dobradinha que não entrava em campo pela mesma equipe há anos, os jogadores servem de referência para os atletas mais novos, como Dudu.

"É uma honra ter a oportunidade e o prazer de jogar com os dois, espero aproveitar muito esse momento. Estar ao lado de dois jogadores que nos trouxeram muitas alegrias. Se eu pegar um pouco da experiência, ficarei feliz. Se desse pra pegar um pouco da habilidade de cada um, também", finalizou.