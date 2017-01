Eduardo Baptista exalta elenco e valoriza opções para o Paulista: “Não quero cometer injustiça”

Eduardo Baptista elogiou as opções no elenco alviverde (Foto: Henrique Toth / VAVEL Brasil)

O treino desta sexta-feira (27) foi marcado por uma longa conversa entre time e Eduardo Baptista. Após o bate-papo, treinamentos específicos com os zagueiros e atividades em certas zonas das laterais do campo foram realizados. O treinador ainda comandou uma atividade ofensiva e treinou a saída de bola com volantes e laterais.

As ausências ficaram por conta de Keno, que deixou o jogo-treino contra o Atibaia com dores na lombar, e Guerra que resolve problemas burocráticos. Após o treino, o comandante do Verdão concedeu uma entrevista coletiva, onde falou desde o amistoso contra a Ponte Preta até a disputa no ataque alviverde.

Eduardo Baptista começou sendo questionado sobre quem vai assumir a titularidade do gol palmeirense, Fernando Prass ou Jaílson. E sobre isso, o técnico afirmou que a decisão fica para semana que vem. “Esse jogo contra a Ponte marca o fim da nossa pré-temporada. Conseguimos fazer 100% do planejamento”, completou.

Ainda sobre os goleiros, Baptista disse que essa disputa no gol em todos os clubes paulistas era inimaginável anos atrás. “Era impossível você ter o trio de ferro de SP com três goleiros, você tinha um top e outro para tapar buraco. E aqui não é diferente, com o elenco que formamos ninguém é dono da posição. Eu tenho a tranquilidade de que quem eu escolher eu não vou errar. Acho que é a única posição que você não vai errar”, comentou.

O Palmeiras tinha até hoje (sexta-feira, dia 27) para inscrever os jogadores para a primeira rodada do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) autoriza os clubes a inscreverem apenas 28 jogadores, sobre isso o treinador disse que não quer cometer injustiças. “Estamos no final da pré-temporada e ainda temos tempo para tomar essa decisão de quem inscrever. Vou usar todo o tempo que foi me dado para não cometer nenhuma injustiça”, disse.

Ainda sobre o Paulistão, falando da estreia na competição, Baptista disse que já tem um esqueleto formado do time titular: “A espinha já temos. Em algumas posições ainda fazemos observações e outras já estão bem definidas, que já vinham de uma resposta boa e continuam dando”.

Uma das principais dúvidas em relação ao time palmeirense é de quem será o centroavante titular. O treinador disse que vai escalar essa posição de acordo com o adversário: “Se um time marca mais em baixo eu vou precisar alguém na área. Vai de acordo com as características do jogo que vamos enfrentar”.

Baptista também falou sobre a provável estreia de dois jogadores que foram importantes na temporada 2016, Mina e Moisés. Segundo ele, ambos estão tendo uma atenção especial para a parte física, pois se tratam de atletas fundamentais para a Libertadores.

Por último, o treinador falou um pouco sobre a cara do Verdão em 2017: Um time sem a bola extremamente agressivo, com uma marcação forte sem deixar espaço pro adversário e sempre apertando lá em cima. E com a bola, uma equipe valente, ousada e que jogue. Com dois meias flutuando, dois externos hora aberto hora dentro, um centroavante de mobilidade, criando chances e fazendo gols.” Para ele é preciso achar um equilíbrio entre ataque e defesa, “quando você tá atacando, você já está defendendo. E quando está defendendo já está preparando um ataque”, finalizou

O Palmeiras entra em campo neste domingo em um amistoso contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, às 17h. Na segunda-feira (30), haverá um jogo-treino contra o Nacional, na Academia de Futebol, às 9h.