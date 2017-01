Com novidades, Eduardo Baptista relaciona 22 atletas para amistoso contra a Ponte Preta

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras terminou sua preparação para o amistoso que encerra a pré-temporada de 2017 neste domingo, em um treino tático de portões fechados. Após as atividades, o treinador Eduardo Baptista relacionou os jogadores que irão enfrentar sua ex-equipe neste domingo, no Allianz Parque, às 17h.

Para este duelo, o comandante do Verdão escalou 22 atletas. As principais novidades são os recém-contratados Willian e Michel Bastos. Ambos podem fazer sua estreia com a camisa alviverde neste domingo. Além deles, Barrios e Rafael Marques, que não atuaram contra a Chapecoense, devem estrear em 2017.

Já as principais ausências ficam por conta de Moisés, Mina, Guerra, Rodrigo, Keno, Arouca, Hyoran e Alecsandro. Estes últimos dois ficaram de fora por opção da comissão técnica. Moisés e Mina já estão recuperados, mas fazem um fortalecimento, já que são peças fundamentais para o time ao longo do ano. Keno sentiu uma dor na lombar no jogo-treino contra o Atibaia. O volante Arouca passou por um procedimento de retirada de um fragmento de cartilagem de articulação do tornozelo direito. E por último, o meia Guerra ainda resolve problemas burocráticos.

Provável time titular contra a Ponte Preta: Prass; Jean, Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Guedes, Tchê Tchê, Veiga e Dudu; Barrios.