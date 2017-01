No último jogo da pré-temporada, Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam no Allianz Parque

A pré-temporada de Palmeiras e Ponte Preta se encerra neste domingo (29). No último amistoso antes do início do Campeonato Paulista, as equipes se enfrentam às 17h, no Allianz Parque. O jogo marcará a estreia da Macaca no ano e a primeira partida do Verdão em sua casa após o título do Campeonato Brasileiro de 2016.

Na semana passada, a equipe do Palestra Itália já havia realizado um amistoso e empatou por 2 a 2 contra a Chapecoense, na Arena Condá. Já a equipe de Campinas, até agora, atuou apenas em dois jogos-treino. Venceu a Inter de Limeira, por 2 a 0 e, na última quarta-feira (25), o time do técnico Felipe Moreira enfrentou o Atibaia e perdeu por 2 a 0. O mesmo Atibaia enfrentou o Palmeiras no dia seguinte e foi derrotado pelo mesmo placar.

O jogo deve contar com bom público, mas longe de casa cheia. Mais de 13 mil ingressos foram vendidos um dia antes da partida.

No último encontro entre as equipes, o Verdão, que já era líder do Brasileirão, não conseguiu bater a Ponte Preta de Eduardo Baptista. Em jogo de quatro as gols, a partida se encerrou em 2 a 2, pela 21ª rodada do torneio.

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista acontece no próximo domingo (5), contra o Botafogo-SP, às 17h, também no Allianz Parque. Enquanto a Ponte recebe a Ferroviária, no Moisés Lucarelli, no mesmo dia, mas às 19h30.

Willian e Bastos jogam, mas Guerra segue fora

As novidades pelos lados do atual campeão brasileiro são por conta das estreias do atacante Willian e do meia Michel Bastos, recém-contratados. Além deles, quem pode estrear na temporada são os atacantes Lucas Barrios e Rafael Marques, que ficaram de fora do jogo contra a Chapecoense.

Entre as principais ausências estão Moisés e Mina, que já estão recuperados, mas seguem em processo de fortalecimento; Alejandro Guerra, que resolve problemas burocráticos; Keno, que sentiu uma dor na lombar; Arouca, que passou por um procedimento de retirada de um fragmento de cartilagem de articulação do tornozelo direito; além de Rodrigo, Hyoran e Alecsandro ficaram fora por opção.

Patrocínio novo e volta de Pottker

Para a partida frente ao Verdão, a Ponte Preta contará com novidades em sua camisa. A Caixa Econômica Federal será a patrocinadora master da equipe para a temporada de 2017.

Dentro das opções de jogo, Felipe Moreira alvinegro terá à disposição o atacante Willian Pottker, que não atuou no último jogo-treino, frente ao Atibaia. Poupado, o destaque alvinegro deverá titular ao lado do recém-contratado Lucca, que fará sua estreia pelo time campineiro. Além de Pottker, Érick Salles também poderá atuar. Quem fica de fora é o meia Elton.