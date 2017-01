Eduardo Baptista confirma titularidade de Fernando Prass no gol do Palmeiras

Enquanto esteve fora, Jaílson foi o substituto de Fernando Prass; agora recuperado, camisa 1 retomará a posição de titular (Foto: Cesar CGreco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Os testes no Palmeiras estão perto do fim. Após o empate neste domingo (29), contra a Ponte Preta, o técnico Eduardo Baptista pôde avaliar, mais uma vez, as várias opções do elenco que estão à sua disposição. Entre tantas dúvidas, o novo comandante do Verdão já tem uma certeza - e ela está no gol: Fernando Prass será o titular da meta alviverde em 2017.

“Prass vai ser o goleiro. Definimos. Conversei com ele, Jailson e Oscar (Rodriguez, preparador de goleiros) e essa é a decisão. São dois goleiros de muita qualidade, dois goleiros importantes para o Palmeiras e que marcaram o nome na história”, declarou o treinador.

Fernando Prass chegou ao Palmeiras em 2013, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, e desde então foi titular. Se consagrou no título da Copa do Brasil em 2015 e chegou a ser convocado pela Seleção Olímpica que disputou a Olímpiada no Rio, no ano passado. Mas, por conta de uma lesão no cotovelo direito, ficou de fora da disputa e do gol palmeirense para o restante da temporada.

Quem agarrou a oportunidade com unhas e dentes foi Jaílson, que assumiu a titularidade da equipe no restante do Campeonato Brasileiro. Fez uma ótima disputa e se tornou um dos destaques do torneio.

No começo deste ano, porém, com o retorno de Fernando Prass, o camisa 49 voltou ao banco e o ídolo palmeirense retomou seu lugar entre os 11 iniciais nos últimos dois amistosos do time na pré-temporada.

Indefinição no ataque continua

Ao contrário da situação no gol, o setor ofensivo ainda tem causado dores de cabeça no novo comandante do Verdão. Neste domingo, Willian foi o titular no ataque e, no intervalo, foi substituído por Lucas Barrios, que marcou o gol do Palmeiras na partida.

Antes do jogo contra a Ponte Preta, o time diante da Chapecoense, semana passada, foi outro. Alecsandro entrou jogando e deu lugar a Erik no segundo tempo.

Os quatro atletas brigam pela vaga de titular e segundo Eduardo Baptista, ainda não há um favorito para ocupar esta vaga.

“Foi um rodízio, uma opção minha. O Barrios e o Willian não tinham jogado ainda um jogo desse peso. Em Chapecó, não jogaram. Estamos observando, não é nesse jogo que vamos definir. É na pré-temporada, nos treinamentos, no dia a dia”, disse.

Jogo-treino nesta segunda

Nesta segunda-feira (30), o Palmeiras realiza seu último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista. Na Academia de Futebol, a equipe recebe o Nacional-SP, às 9h30. No final de semana, domingo (5), o Verdão dá seu pontapé inicial no Paulistão ao receber o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 17h.