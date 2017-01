Tchê Tchê aprova adaptação na nova posição: "Tenho mais liberdade"

Tchê Tchê foi bastante elogiado pela partida do último domingo (29), contra a Ponte Preta (Foto: Henrique Toth / VAVEL Brasil)

Após o jogo-treino contra o Nacional, vencido por 1 a 0 pelo Palmeiras, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, o volante Tchê Tchê foi o jogador do dia a conceder uma entrevista coletiva.

Logo no começo, o atleta foi questionado para dar um parecer do que será o Verdão em 2017, mas disse que ainda é muito cedo para isso. “A gente sempre entra nas competições visando o título e esse ano não vai ser diferente. Se faltar algo na parte técnica vamos compensar com a raça e garra dentro de campo”, comentou.

Uma das características do Palmeiras é o elenco recheado e forte, com uma disputa boa dentro de campo. Sobre isso, o volante diz ser “algo bom”.

“O Palmeiras vem se qualificando ainda mais, o elenco tá cada vez mais forte e vai ser uma disputa sadia. Claro, que sempre um respeitando o espaço do outro. Quem for a preferencia do professor o outro vai ter que respeitar o momento, vai ser assim”, completou.

Nos dois amistosos de 2017, contra a Chapecoense e Ponte Preta, o jogador atuou um pouco mais a frente e finalizando mais. “Estou me adaptando nessa nova posição, tenho muito mais liberdade para entrar na área e fazer jogadas ofensivas”, disse.

“Eu vou procurar fazer mais gols. Mas, não estou falando que vou ser artilheiro. Daqui a pouco vai sair que eu quero isso”, brincou o volante.

O Palmeiras de Eduardo Baptista atua em um 4-1-4-1, com uma marcação por zona. “É diferente do que nós vínhamos fazendo. Com o Cuca marcávamos mais junto com o atacante, agora temos que procurar fechar os espaços. E vem dando certo, nos dois amistosos que teve mostramos um bom futebol e tem muito para crescer ainda”, afirmou Tchê Tchê sobre o posicionamento defensivo.

E muito desse novo posicionamento e da liberdade obtida nos dois jogos passa por Felipe Melo. O primeiro volante que, segundo Tchê Tchê, “passa tranquilidade”. “Ele fala que a gente pode arriscar mais, que ele vai estar ali atrás”, finalizou.