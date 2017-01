Com Guerra, Palmeiras vence jogo-treino contra o Nacional por 1 a 0

Venezuelano participou da atividade no Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras bateu o Nacional por 1 a 0 na manhã de hoje, em um jogo-treino na Academia de Futebol. O destaque da partida ficou por conta da atuação do meio-campista venezuelano Alejandro Guerra.

Dando um descando para os titulares que atuaram contra a Ponte Preta, a equipe que foi para o primeiro tempo estava composta por: Jailson; Rodrigo, Antônio Carlos, T. Martins e Egídio; T.Santos; Michel, Guerra, Hyoran e Rafael Marques; Alecsandro. Fabiano, que atuaria na direita, sentiu um problema no aquecimento e foi para o vestiário, dando lugar para Rodrigo. As principais movimentações da primeira etapa aconteceram no lado direito do campo, nas triangulações entre Rodrigo, Michel Bastos e Guerra. Destaque para a qualidade na troca de passes entre os dois meias.

Mas, foi pelo lado esquerdo que saiu o gol do Palmeiras. Após uma boa jogada de Egídio, o lateral cruzou e achou Alecsandro sozinho dentro da área, que só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes.

No segundo tempo, Eduardo Baptsita manteve o 4-1-4-1, apenas trocou três peças. Erik, Keno e Vínicius Silvestre entraram no lugar de Rafael Marques, Michel Bastos e Jaílson. Keno, com algumas arrancadas foi melhor que Erik, que matou alguns contra-ataques.

O destaque do segungo tempo ficou por conta de Guerra, eleito o melhor jogador da Libertadores 2016. O meio-campista mostrou entrosamento com Hyoran, buscou a bola na frente da zaga, chamou faltas e deu qualidade nos passes.

A Comissão Técnica vai aproveitar a última semana para fazer os últimos testes que definirão os 28 inscritos para o Paulista. O elenco do Verdão conta com 31 jogadores, ou seja, quatro ficarão de fora. Os titulares contra a Ponte, mais Vitinho e Lucas Barrios, fizeram trabalho regenerativo. Amanhã o grupo ganha folga, quarta, quinta e sexta-feira os treinos acontecem na parte da manhã. O Verdão entra em campo pelo estadual no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na arena, às 17h.