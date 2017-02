De contrato renovado, Roger Guedes aprova mudanças táticas

Google Plus

(Foto: Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras formalizou uma valorização salarial do atacante Róger Guedes nesta terça-feira (31). O atacante segue com o mesmo tempo de contrato, até 31 de março de 2021, mas passa a receber vencimentos maiores, o que influencia no aumento da multa rescisória.

Nesta quarta-feira, o atacante, um dos nomes da conquista do Campeonato Brasileiro, concedeu uma entrevista coletiva após o treino na Academia de Futebol. E foi sobre essa renovação no contrato que o jogador começou a destacar.“Fiquei muito feliz quando soube da valorização. Vai aumentar a pressão para mim, mas assim como ela aumento para todo o elenco nesta temporada”, comentou.

Como de costume quando chega um novo treinador, o jogador foi perguntado sobre a adaptação com Eduardo Baptista no comando: “Está sendo tranquila, conversa tanto quanto o Cuca conversava, tem até um pouco mais de liberdade”.

Róger Guedes ainda comentou sobre a diferença entre o ex-treinador e o atual, destacando a parte tática. “Com o Cuca, na maioria dos jogos, o ponta tinha que voltar com o lateral até a linha de fundo. Com o Eduardo tem que fechar a linha de passe por dentro, acho que vou conseguir chegar mais no ataque”, disse.

O Campeonato Paulista começa no domingo, contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque. Com um elenco forte e sendo os atuais campeões brasileiros, o Verdão entra como favorito para o título. Sobre isso, Guedes disse: “Com certeza vai ser mais pressão ainda pra gente, tanto pra nossa torcida e adversários. Somos os atuais campeões brasileiros. Temos também a Libertadores, todas competições que vamos disputar vamos tentar ganhar”.

E com elenco forte, surgem as disputas de posição. O atacante, que provavelmente será titular no domingo, não acha que está largando na frente. “Desde que o professor chegou ele montou um time que era a base do que terminou o campeonato. Cada jogador tem que dar seu máximo nos treinamentos”, comentou.

“O que ajuda bastante nosso grupo é que todo mundo que chega a gente acolhe bem”, afirmou Róger Guedes ao ser questionado sobre o entrosamento da equipe.

Por último, o atacante falou da expectativa que tem sobre si para 2017: “Ano passado cheguei bem, pensei que ia sentir o peso mas não senti. Depois dei uma recaída no meio do campeonato, esse ano quero manter uma regularidade e com certeza fazer mais gols”.