Mina treina com bola e Moisés começa trabalho de transição física

Antos dos trabalhos com bola, Mina e Moisés treinaram em separado com o preparador físico Thiago Maldonado (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O zagueiro Yerry Mina voltou a trabalhar com bola no treino desta quarta-feira (1º), na Academia de Futebol, em uma atividade leve. Recuperado da lesão, o zagueiro passa por um fortalecimento físico e não participará da estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, domingo, às 17h, no Allianz Parque.

O caso de Moisés é parecido com o do colombiano. Ambos recuperados, estão rodeados de cautela pela Comissão Técnica, que quer contar com eles 100% para a estreia da Libertadores. Nesta quarta, o meia apenas correu em volta do campo.

Dois jogadores fundamentais na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, Moisés e Mina são vistos como peças essenciais para a disputa da Libertadores, que começa no dia 8 de março. Por isso, Eduardo Baptista já disse que toda precaução é necessária nesses casos.

A primeira parte do treino foi composta por uma trabalho de força no campo. Na segunda, o treinador comandou uma atividade tática dentro de campo, espalhando obstáculos no gramado. Eduardo parou o treino muitas vezes para orientar os atletas.

Estes últimos dias de pré-temporada têm servido para a Comissão Técnica fazer os ajustes finais e decidir quem será inscrito na competição. A principal dúvida é no ataque, onde Willian, Barrios e Alecsandro disputam a vaga de centroavante da equipe.

O meia Alejandro Guerra, que participou do jogo-treino na última segunda-feira, trabalhou normalmente com o grupo. Ele será apresentado nesta quinta-feira (2), às 12h, em evento na Faculdade das Américas.