Eduardo Baptista admite indecisão sobre vaga no ataque do Palmeiras

Treino e entrevista coletiva desta sexta-feira aconteceram no Allianz Parque (Foto: Henrique Toth/VAVEL Brasil)

Só falta uma peça para Eduardo Baptista montar a equipe titular do Palmeiras para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, neste domingo (5), no Allianz Parque. Em entrevista coletiva concedida após o treino desta sexta-feira, o treinador confirmou quase toda a equipe que iniciará o jogo, menos o centroavante.

Willian, Lucas Barrios e Alecsandro, estes são os três nomes que podem começar como titular. Cada um atuou 45 minutos nos dois amistosos de pré-temporada, apenas o argentino balançou as redes.

Sobre isso, o técnico destacou: "Quanto à equipe, tem uma dúvida no setor da frente. Testamos uma formação ontem, testemos outra hoje. Vai depender da característica do adversário, mas a equipe está praticamente definida".

A semana do Palmeiras foi de definição na equipe e de preparação para a primeira partida oficial da temporada. E Baptista se mostrou satisfeito com o desempenho: "É o melhor nível possível para um jogo desse. Estou muito satisfeito com o que foi produzido por todos aqui. É uma condição muito boa, dificilmente poderíamos estar acima disso. Podemos fazer um jogo muito bom, com uma ou outra dificuldade física, mas, taticamente, temos coisas boas".

Em dois amistosos, os comandados de Eduardo Baptista conseguiram dois empates: 2 a 2 contra a Chapecoense, em Chapecó, e 1 a 1 contra a Ponte Preta, em São Paulo. O jogo contra o Botafogo-SP marca a estreia de Baptista no comando do Verdão. O treinador comentou da ansiedade pré-jogo: “Queremos sempre estar jogando, competindo. Já há dois meses que não estamos competindo. Poder olhar para a tabela e discutir o jogo, realmente dá uma ansiedade".