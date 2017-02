Eduardo Baptista explica corte de Hyoran do Campeonato Paulista

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

A baixa quantidade de jogadores que podem ser inscritos no Paulista deixou quatro jogadores de fora da competição. O jovem meio-campista Hyoran, vindo da Chapecoense, foi um deles. Eduardo Baptista explicou nesta sexta-feira (3) o motivo de ter deixado o meia de lado: a parte física. O fim da temporada passada foi de oscilação muscular para o jogador, com isso, a Comissão Técnica decidiu que é preciso trabalhar isso no atleta.

"O Hyoran chegou treinando bem, mas passou por um período difícil no fim do ano passado, oscilou bastante na questão muscular. Isso foi detectado agora. Ele tem um contrato de quatro anos e decidimos investir em um trabalho um pouco mais forte. É um trabalho muito parecido com o que foi feito com o Vitinho. Muitos acharam que ele ficaria fora, mas em quatro meses ele ficou pronto. Tínhamos de fazer cortes e decidimos deixar o Hyoran fora para focar mais nessa parte física", disse Eduardo Baptista.

Com um contrato de quatro anos e tempo de sobra para o garoto mostrar seu futebol, o Palmeiras optou por focar na sua parte física. O objetivo é fazer um trabalho parecido com o do meia Vitinho, que ganhou 8kg de massa no fortalecimento muscular e foi um dos destaques da pré-temporada do Verdão.

Os outros três jogadores que ficaram de fora da lista foram o goleiro Daniel Fuzato, que atua de vez em quando pelo sub-20, o volante Arouca, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito, e o volante Rodrigo, que sem espaço, deve ser emprestado pelo Verdão.

"Foi difícil montar a lista. O Rodrigo eu já tinha indicado para alguns times em que trabalhei, a gente estava acompanhando, vinha se destacando, mas a lista tinha de ter 28", finalizou o treinador alviverde.