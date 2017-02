Palmeiras recebe Botafogo-SP no Allianz em busca de primeiro triunfo do ano

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2017 e será disputada no Allianz Parque.

Após o título Brasileiro da última temporada, o Palmeiras irá iniciar o ano de 2017 neste domingo (05) às 17h no Allianz Parque, e o adversário da vez será o Botafago-SP. Obviamente o clube alviverde chega como favorito para o confronto e a torcida palmeirense espera ver o time jogando tão bem ou até melhor que a campanha do título brasileiro.

Porém o Botafogo nunca foi um adversário fácil no estadual, e estão em busca de mais uma qualificação para a segunda fase (mata mata) da competição.

Elenco estrelar e com incertezas

O Palmeiras até o dia de hoje inscreveu 23 jogadores para a disputa da primeira fase da competição (fase de grupos). O Verdão já tem a disposição todos os contratados para a temporada, com exceção de Hyoran, que não entrou na lista dos jogadores que iniciam a competição por escolha do treinador Eduardo Baptista, opção que foi muito contestada pela torcida Palmeirense no decorrer da semana.

O treinador também faz mistério quanto a escalação titular da equipe, neste sábado os treinos foram feitos de portas fechadas,porém, indo de acordo com o restante do trabalho que o técnico estava fazendo até então a provável escalação titular deve ser essa: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian (Alecsandro ou Barrios).

A maior dúvida do Alviverde continua sendo no setor ofensivo, onde Willian, Alecsandro e Barrios disputam a posição. O restante dos jogadores que irão viajar com a delegação e provavelmente não irão iniciar a partida tem: Jailson, os laterais Fabiano e Egídio, o zagueiro Thiago Martins, os meias Thiago Santos, Michel Bastos e Vitinho e os atacantes Erik, Keno e Rafael Marques.

Botafogo manda apenas 21 atletlas para a partida

O treinador Moacir também foi questionado sobre a convocação de apenas 21 jogadores dos 28 possíveis, conforme o regulamento da competição nenhum time pode trocar os jogadores inscritos, exceto em caso de lesão.

De todos os nomes são duas ausências que mais repercutiram, o atacante Francis, emprestado pelo Vitória de Guimarães-POR e o meia Gian, destaque da pré-temporada por marcar três gols, sendo dois em cobranças de falta, ficou fora por opção do treinador.

Segundo o próprio Presidente Gerson Engracia Garcia a escolha foi feita exclusivamente por critério tático do treinador, explicou. "Foi uma opção do Moacir. Foram inscritos os jogadores que ele acha que devem ir para o jogo contra o Palmeiras. Não tem nenhum jogador nessa situação. Todos os jogadores sabem que a chance do Botafogo liberar alguém é zero, a não ser que tenha muito dinheiro na jogada. Foi pela opção do Moacir mesmo"

O time ainda tem suas dúvidas para entrar em campo. A tradição agremiação de Ribeirão Preto tenta voltar aos áureos tempos e conta com o retorno de Isaac, atacante destaque na Copinha anos atrás e que passou um ano inteiro no Corinthians sem ao menos entrar em campo.

Confira a lista registrada pelo Botafogo-SP

Goleiros: Neneca, João Lucas e Talles.

Laterais: Samuel Santos e Fernandinho.

Zagueiros: Carlos Henrique, Gualberto, Matheus Mancini e Filipe.

Volantes: Diego Pituca, Fernando Medeiros, Bileu, Marcão Silva e Rodrigo Thiesen.

Meias: Bernardo, Rafael Bastos e Vitinho.

Atacantes: Isaac Prado, Wesley, Serginho e Marcão