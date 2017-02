Tchê Tchê marca e Palmeiras vence Botafogo-SP na estreia pelo Campeonato Paulista

Com gol de Tchê Tchê, Verdão estreia com vitória no Paulista

O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0 no Allianz Parque na tarde deste domingo (5), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O tento palestrino foi marcado por Tchê Tchê.

O Verdão começou pressionando logo aos 45 segundos, com Roger Guedes se infiltrando na pequena área, mas sendo impedido por Neneca.

O zagueiro Matheus Mancini levou cartão amarelo por fazer falta em em Dudu aos 4 minutos . Aos 7', Dudu lançou na área e a defesa do Botafogo tirou a bola. Edu Dracena cabeceou o segundo cruzamento para fora.

A defesa do visitante ainda salvou o cruzamento de Tchê Tchê aos 11 minutos, mas o árbitro já marcava o impedimento.

O time de Ribeirão Preto teve chance aos 33 minutos. Zé Roberto afasta a bola, e Rafael Bastos chutou para o gol. Prass espalmou para o escanteio.

O placar foi aberto apenas no segundo tempo, no minuto inicial. Tchê Tchê recebeu de Dudu pela direita e bateu no canto esquerdo, sem chance de defesa para Neneca.

A resposta do adversário veio no minuto seguinte. Samuel Santos bateu cruzado, porém a bola foi para fora. Marcão aproveitou rebote e mandou para o fundos das redes Alviverdes aos 13 minutos, mas o lance estava impedido.

As duas equipes buscaram oportunidades de gol durante o restante da partida, mas o Palmeiras chegou mais vezes.

O Verdão é o segundo da chave C com 3 pontos e volta a campo no dia 12 deste mês contra o Ituano no estádio Novelli Júnior.