Eduardo Baptista analisa postura do Palmeiras em campo e elogia Felipe Melo

Eduardo Baptista comenta sobre a vitória do Palmeiras em cima do Botafogo-SP (Foto: Divulgação/S.E Palmeiras)

O Palmeiras começou o Campeonato Paulista com o pé direito e venceu o Botafogo-SP pelo placar mínimo com gol marcado pelo lateral Tchê Tchê, no início do segundo tempo. O resultado trouxe três pontos para o Verdão, comemoração dos jogadores e também do treinador Eduardo Baptista.

A vitória foi agradável, mas o comandante palmeirense enxergou alguns erros cometidos pela equipe e prega uma postura melhor nos próximos jogos. De acordo com Eduardo, o time começou com um bom volume de jogo, mas isso foi caindo com o decorrer do tempo.

"Os primeiros 35 minutos foram próximos do que a gente pensa, com variação, velocidade, com diagonal, levando a bola de um lado para o outro, finalizando. Depois foi caindo, começamos a errar, é natural. Importante vencer, mas temos de melhorar. Depois dos 15 minutos do segundo tempo,poderíamos ter ficado mais com a bola. Foi perigoso, temos de ajustar. Foi um jogo difícil. O Botafogo dificultou.", afirmou o treinador.

Eduardo também explicou sobre as mudanças no intervalo, que promoveram as saídas de Raphael Veiga e Willian, para as entradas de Michel Bastos e Alecsandro: "Estava sentindo falta de um homem de área, estava difícil entrar por dentro. Botei Michel para fazer a diagonal e botar a bola lá dentro. Ele cruzou algumas, mas não aproveitamos. Estamos procurando um nove dentro da nossa equipe".

Um jogador que chamou a atenção foi o volante Felipe Melo, que estreou com a camisa do Palmeiras e já mostrou seu jeito de liderança e imposição dentro de campo. Eduardo Baptista defendeu o jogador das críticas da imprensa e o considera um 'líder'.

"Quando chegou, todo mundo disse que seria expulso. Não vi nenhum árbitro falar com o Felipe ainda. É imposição, não vi ser desleal, ele tem liderança, fala com nossa equipe. Não vejo como pode atrapalhar. Fez bela partida, cansou, entrada do Thiago (Santos) deu equilíbrio. É leal e viril. Um líder nato.", disse Eduardo sobre Felipe Melo.

A próxima partida do Palmeiras será contra o Ituano, no próximo domingo (12), ás 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O Verdão divide a liderança do Grupo C com três pontos ganhos juntamente com o Novorizontino.