Fratura deixa meia Tchê Tchê fora dos campos por até seis semanas

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Exames realizados após o jogo e neste domingo constatam uma pequena fratura na tuberosidade do úmero esquerdo, no ombro. A lesão ocorreu no segundo tempo da vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-SP, no último domingo, no Allianz Parque. Segundo o clube, o tratamento inicial não necessita de um procedimento cirúrgico. E as primeiras previsões são de quatro a seis semanas fora dos gramados.

Com essa lesão, Eduardo Baptista perde um dos destaques da conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. Peça fundamental no time alviverde, o jogador vinha sendo um dos principais destaques do começo da temporada, atuando na faixa central no esquema 4-1-4-1. Agora, sem Tchê Tchê, o técnico do Verdão irá procurar no elenco reposições a altura do meia.

Uma das opções é o venezuelano Alejandro Guerra, que apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol na tarde desta segunda-feira. Fisicamente e burocraticamente, ele já está apto para jogar. Outra opção é o meia Michel Bastos, que entrou bem no segundo do tempo da estreia no Paulista e marcou o gol da vitória no jogo-treino desta segunda-feira contra o Santo André.