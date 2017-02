Valorizando campeões, Palmeiras renova contrato de Dudu até 2020

Google Plus

(Foto: Henrique Toth / VAVEL Brasil)

O Palmeiras renovou o contrato do atacante Dudu por mais dois anos. Peça fundamental no elenco alviverde, o capitão da equipe ficará no Verdão até 2020. O anuncio foi feito nesta terça-feira pelo clube.

O Palmeiras havia, recentemente, adquirido 50% dos direitos do atleta que pertenciam ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, sendo agora dono de 100% dos direitos.

Dudu faz parte do grupo de jogadores campeões brasileiros que foram valorizados pelo clube, que preza pela manutenção do time eneacampeão. Além de Dudu, jogadores que tiveram contrato renovado: o goleiro Jailson, os meio-campistas Tchê Tchê, Moisés e Thiago Santos e o atacante Róger Guedes.

Ídolo da torcida, o camisa 7 alviverde chegou ao Palmeiras em 2015 após estar sendo disputado pelos rivais São Paulo e Corinthians, no que foi considerado um dos maiores “chapéus” da história. Em mais de dois anos, Dudu conquistou a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016.

Em 112 jogos pelo Verdão, Dudu acumula 25 gols marcados. Em 2016 ele foi eleito um dos craques do Brasileirão e foi o líder de assistências no clube. Em 2015, ele foi artilheiro do Palmeiras na temporada, marcando 16 gols.