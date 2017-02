Após novela, Borja é oficializado pelo Palmeiras para 2017

Borja é o novo reforço do Palmeiras para 2017 ( Foto: Reprodução/ GettyImages)

O Palmeiras anunciou no final desta quinta-feira (9) a contratação do atacante colombiano Miguel Borja para a temporada 2017. Com contrato válido por cinco anos, o jogador de 24 anos ficará no Verdão até 2021.

Após uma longa novela envolvendo sua negociação e pedidas altas, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, enfim conseguiu convencer a diretoria do Atlético Nacional a vender o jogador. Especula-se que o valor tenho sido de US$ 10,5 milhões por 70% dos direitos federativos do atleta.

Além do título da Libertadores da América de 2016, ao lado do também agora palmeirense Alejandro Guerra, o atleta foi eleito o "Rei da América", prêmio tradicional promovido pelo jornal uruguaio 'El País' (Gabriel Jesus ficou na segunda posição e Guerra, em terceiro).

Borja posa com a camisa do Palmeiras ao lado do diretor de futebol Alexandre Mattos (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Em 2016, Miguel Borja foi campeão da Libertadores pelos Verdolagas. Na temporada passada, o atacante marcou incríveis 39 gols e foi eleito o melhor jogador do continente pelo jornal ‘El Pais’. A disputa em cima dele era grande. A intenção do Nacional era vende-lo para a Europa ou China. Mas, as propostas que chegaram do velho continente não agradaram a diretoria e as da China foram negadas pelo próprio jogador.

Um dos principais fatores que fizeram Borja optar pelo Palmeiras foi a torcida, que encheu as redes sociais do jogador de mensagens pedindo sua chegada. Além disso, o Verdão contratou um ex-companheiro de equipe do atacante, o venezuelano Alejandro Guerra, que pesou em sua decisão.

A chegada do colombiano é vista como crucial para o Verdão, pois era a peça que faltava para definir os 11 titulares para a temporada. Com ele, o time ideal para todo palmeirense fica com: Prass; Jean, Vitor Hugo, Mina e Zé Roberto; Felipe Melo; Tchê Tchê, Moisés, Guerra e Dudu; Borja.