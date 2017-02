Mesmo com estreia de Guerra, Palmeiras vacila e perde em casa para Ituano

O Ituano não tomou conhecimento do atual campeão brasileiro e venceu o Palmeiras pelo placar de 1 a 0 jogando no Noveli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2017. O time da casa marcou com o volante Guly na segunda etapa após cobrança de escanteio pela esquerda. A partida marcou a estreia do venezuelano Guerra e o jogo de número 200 de Fernando Prass com a camisa do Verdão.

Com problemas na criação, o time da capital não conseguiu apresentar boas jogadas ofensivas e sofreu a primeira derrota da temporada, foi o primeiro revés da era Eduardo Baptista. Com a derrota de hoje, o Palmeiras saiu da zona de classificação do grupo C, a equipe tem três pontos e foi superada pelo Santo André, com cinco pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o São Bernardo no Allianz Parque. O confronto será na próxima quinta-feira (16), às 19h30. Já o Ituano voltará a atuar em casa contra o São Bento, o duelo será na quarta-feira (15), às 17h.

A primeira chance foi dos donos casa, logo aos 3 minutos da primeira etapa, Morato deu ótimo passe para Carlinhos dentro da área que chutou para a defesa de Fernando Prass. O goleiro do Verdão voltaria a aparecer quando aos 10 minutos Morato apareceu na área e bateu firma para outra grande intervenção do camisa 1. A primeira oportunidade do Palmeiras veio aos 19 minutos quando o atacante Willian recebeu bom passe e dividiu com goleiro Fábio, no rebote Guerra jogou por cima da meta.

O castigo veio logo aos 6 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio pela esquerda, o volante Guly apareceu livre na segunda trave e testou firme para as redes. Após o gol o Ituano esfriou a partida e anulou as chances palmeirenses.