Eduardo Baptista releva derrota no segundo jogo do ano: "Tem que ter tranquilidade"

Google Plus

Eduardo Baptista durante jogo contra Ituano (Foto: Cesar Greco/ Ag Palmeiras/ Divulgação)

Após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 contra o Ituano, em Itu, no domingo (12), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o técnico Alviverde Eduardo Baptista destacou que a equipe fez um primeiro tempo, e falou que é preciso ter calma neste início de temporada.

“Fizemos um bom primeiro tempo, criamos chances reais de fazer gol, buscamos fazer o gol. No segundo tempo, o gol de escanteio desequilibrou um pouquinho. Nós tentamos jogar, mas o Ituano defendeu bem, tirou os espaços, e apesar de ter a posse de bola, nós criamos muito pouco”, avaliou.

Questionado se o desempenho do time era decepcionante, o comandante respondeu que ainda está cedo para fazer avaliações desta forma. “Estamos trabalhando, fizemos um primeiro tempo bom, no segundo não conseguimos trabalhar. Nós temos que buscar. É o segundo jogo do ano, tem que ter tranquilidade, é o segundo jogo ainda”.

O técnico avaliou a estreia de Guerra. “É um jogador que o que traduziu nos treinamentos, traduziu no jogo. Teve boa movimentação, fez passes rápidos, criou boas situações para a gente e depois cansou um pouquinho, que era normal, mas mesmo assim continuou ajudando na marcação, criou situações. É um jogador que ainda vai ajudar muito, ainda não está dentro da sua forma ideal, mas como um primeiro jogo foi muito bom”.

Para Baptista, após dois jogos a frente do Palmeiras, o principal ponto que precisa ser trabalhado no Verdão é o conjunto. “ Eu achei hoje que fisicamente a equipe foi bem melhor, brigou, lutou e buscou o resultado. Mesmo no segundo tempo não tendo sucesso, todo mundo correu e se dedicou, então é um ganho físico importante. Vamos buscar o equilíbrio tanto defensivo quanto decisivo”.

O próximo desafio da equipe paulista pelo Estadual acontece na quinta-feira (16), às 19h30 (Brasília) contra o São Bento no Allianz Parque.