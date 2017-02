Com Moisés e Mina, Eduardo Baptista define os relacionados

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras terminou o ciclo de preparação para o confronto desta quinta-feira (15) contra o São Bernardo, às 19h30, no Allianz Parque, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após o fim das atividades, o treinador Eduardo Baptista relacionou os 23 jogadores para a partida. As novidades ficam por conta do meia Moisés e do zagueiro Mina.

Os dois jogadores vinham de uma pré-temporada de recuperação física. O colombiana lesionou a coxa na última rodada do Brasileirão do ano passado. O novo camisa 10, passou por uma situação parecida, pois retirou, em dezembro, pinos do pé que havia operado no começo de 2016.

Outra novidade na lista é o atacante Lucas Barrios. Fora dos convocados contra o Botafogo-SP e Ituano, o paraguaio retorna com esperança de consolidar seu lugar no ataque alviverde. Com a chegada de Borja, a disputa pela camisa 9 do Verdão ficou mais acirrada ainda. Alecsandro, Barrios, Borja e até Willian disputam a vaga.

Os desfalques, vetados pelo departamento médico do clube, ficam por conta do lateral-direito Fabiano, o volante Arouca e o meio-campista Tchê Tchê. Já Egídio passa por uma transição física após reclamar de um desconforto muscular. O colombiano Miguel Borja, que ainda não foi apresentado, não está inscrito para a primeira fase do campeonato.

O Verdão busca reencontrar a vitória após um revés diante do Ituano, em Itu, no último domingo.

Confira os relacionados

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Felipe Melo, Guerra, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e Willian