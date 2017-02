Jogo Palmeiras x São Bernardo AO VIVO agora no Campeonato Paulista 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Palmeiras x São Bernardo ao vivo e em tempo real. O jogo marca a terceira rodada no Campeonato Paulista 2017. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio Allianz Parque. Fique conosco!

O Palmeiras relacionou 23 jogadores para a partida:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Felipe Melo, Guerra, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e Willian

Fique de Olho Palmeiras: Dudu. é o centro das atenções no Palmeiras. Capitão, um dos melhores do último Brasileirão e com moral lá no alto, devido ao gol pela Seleção Brasileira, o camisa 7 do Verdão promete fazer uma ótima temporada e ajudar o time a voltar a conquistar o torneio após nove anos.

Fique de Olho São Bernardo: Edno. O experiente atacante começou muito bem 2017, o jogador disputou dois jogos e marcou dois gols. Edno é a referência no ataque do Bernô

O São Bernardo convocou 20 jogadores para a partida

Goleiros: Daniel e Luiz Daniel

Laterais: Breno e Eduardo

Zagueiros: Anderson Conceição, Edimar e João Francisco.

Volantes: Geandro, Tulio, Willian e Vinícius Kiss

Meias: Fellipe Mateus, Marcinho, Patrick Vieira e Rafael Costa.

Atacantes: Alyson, Edno, Paulo Marcelo, Rodolfo e Walterson.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram ao vivo apenas 5 vezes na história, o Verdão domina todo o histórico de confronto com cinco vitórias marcando 10 gols e não sofreu nenhum gol.

Jogo Palmeiras x São Bernardo ao vivo hoje

Palmeiras tem três desfalques para o jogo, o meia Tchê Tchê e o lateral Fabiano estão lesionados; Egídio está com sobrecarga muscular e ficará de fora da partida.

Já o São Bernardo recebeu o São Bento em casa e venceu por 2 a 1. Na primeira rodada o Bernô perdeu para o Novorizontino por 3 a 2

Na última rodada o Palmeiras foi até Itú enfrentar o Ituano e perdeu por 1 a 0. Gol marcado por Guty

Já o São Bernardo vem de uma boa campanha no Paulistão do ano passado, a equipe chegou na segunda fase e foi eliminada pelo próprio Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0 nas quartas de final

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras entra como um dos favoritos ao título paulista – campeonato que não vence desde 2008. A equipe mudou de técnico. Cuca deu lugar a Eduardo Baptista, mas a base do time foi mantida. Além disso, novos atletas chegaram, como os badalados Felipe Melo e Alejandro Guerra.