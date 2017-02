Com gols no segundo tempo, Palmeiras vence São Bernardo e alivia pressão sobre Baptista

Em seu terceiro jogo oficial no comando do Palmeiras, Eduardo Baptista já teve que conviver com insegurança da torcida. Pressionado, ele foi decisivo para que o alviverde conseguisse vencer o São Bernardo, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (16), no Allianz Parque, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Depois de primeiro tempo parelho, com chances de gols para os dois lados, o Palmeiras vinha sofrendo pequena pressão do São Bernardo no início da etapa final. Foi então que Baptista colocou Michael Bastos e Raphael Veiga em campo. Com o time mais rápido, minutos depois, o alviverde marcou seus dois gols, um com Dudu e outro com Jean, de pênalti, garantindo a vitória em casa e aliviando a pressão sofrida pelo treinador após a derrota para o Ituano no final de semana passado.

Após a derrota, o São Bernardo volta a campo pelo Paulistão, no domingo (19), às 10h, contra o Santo André, na casa do adversário.

Já o Palmeiras encara o Linense, em Lins, também no domingo, às 17h, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Estudo inicial e emoção no fim

Com claros sinais de falta de entrosamento, o Palmeiras errou passes e só se encontrou em campo no final da primeira etapa.

Os 15 iniciais minutos foram de estudo. O São Bernardo mantinha marcação adiantada e o alviverde sofreu para conseguir construir jogadas, levando perigo para o adversário apenas nos poucos escanteios que conseguia.

Já final do primeiro tempo, o São Bernardo partiu para o ataque. Foi aí que Fernando Prass entrou em ação. Em dois lances seguidos, um aos 35 e outro aos 36 minutos, o camisa 1 alviverde salvou o Palmeiras de levar gols em tentativas de Edno e Rafael Costa, respectivamente.

Logo depois foi a vez dos donos da casa pressionarem. Com jogadas rápidas de Dudu, o Palmeiras conseguiu chegar ao ataque. Na primeira delas, aos 42 minutos, o capitão do Palmeiras arrancou pela esquerda, entrou na área, entortou o zagueiro e tocou para Róger Guedes. Anderson cortou antes que o atacante palmeirense pudesse concluir.

Quatro minutos depois, o camisa 7 do Verdão tocou para Moisés, que mandou um foguete da intermediária para bela defesa de Daniel.

Com chances desperdiçadas para ambos os lados, o 0 a 0 se manteve e foi o placar da etapa inicial.

Palmeiras joga melhor na segunda tempo e garante vitória

O segundo tempo começou com a mesma intensidade em que o primeiro foi finalizado. Jogo lá e cá, com chances de gols para os dois lados.

Quem quase abriu o placar, com direito a falha palmeirense, foi o Bernô. Aos 7 minutos, Edu Dracena recuou para Fernando Prass. O goleiro tentou devolver, mas mandou direto para Rodolfo. Sorte do arqueiro alviverde foi que a bola bateu no atacante adversário, tocou na trave e saiu.

Dois minutos depois, mais uma chegada de perigo do São Bernardo. Rafael Costa chutou de fora da área e Prass se esticou para defender.

Com as chegadas mais intensas do adversário, Eduardo Baptista resolveu mudar o Palmeiras e fez duas alterações ao mesmo tempo. Guerra e Guedes deram lugar para Raphael Veiga e Michel Bastos.

E as mudanças logo surtiram efeito. Mais rápido, o Palmeiras imediatamente passou a pressionar e abriu o placar aos 19 minutos. Moisés encontrou Jean na área e o lateral cruzou, a bola passou por todo mundo, menos por Dudu. Com um carrinho, o atacante empurrou para o fundo gol.

Doze minutos depois, Dudu foi derrubado dentro da área após receber passe de Raphael Veiga e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Jean bateu no canto esquerdo de Daniel, que quase chegou na bola, e balançou as redes da arena.

Depois do segundo gol, o Palmeiras ainda teve outras oportunidades de aumentar o marcador, mas os 2 a 0 foram mantidos no placar.