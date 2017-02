Buscando "paz", Palmeiras encara Linense em Araraquara

Neste domingo (19), o Palmeiras irá até Araraquara enfrentar o Linense na Arena Fonte Luminosa, partida válida pela quarta rodada do Paulistão de 2017. O mando de campo é da equipe do interior que já havia feito transferências contra os grandes no ano anterior visando uma maior lucratividade na renda.

Apesar de ter apenas três vitórias no confronto direto com o Verdão, a equipe de Lins aprontou no Allianz Parque no ano passado: vitória por 2x1, de virada. Agora o alviverde tentará dar o troco e se consolidar na primeira posição do grupo C.

Palmeiras: em busca de paz definitiva

Depois de uma semana de muita pressão, Eduardo Baptista pode ter finalmente um tempo de paz. Para isso, ele sabe, é preciso vencer o Linense, especialmente considerando que o Verdão jogará com ampla maioria de torcedores. Um novo tropeço deverá trazer novos gritos de protestos que foram iniciados pela principal torcida organizada do clube nos compromissos anteriores.

A escalação não deve ser muito diferente daquela que iniciou diante do São Bernardo na última quinta-feira. Ainda sem Tchê Tchê e Fabiano (lesionados), além de Borja (fora da lista de inscritos no torneio), a dúvida fica em cima da posição direita da segunda linha de quatro do time alviverde.

Roger Guedes não começou bem o ano e foi bastante vaiado na substituição quando o time ainda empatava por 0x0 contra o Bernô. Ainda viu Michel Bastos e Raphael Veiga entrarem muito bem na partida, permitindo uma nova dinâmica que fez o Verdão chegar aos gols da vitória.

Não seria nenhuma surpresa se um deles iniciasse a partida no domingo, ainda que o mais provável seja a manutenção do time que vem iniciando as partidas. Michel Bastos comentou sobre a possibilidade de roubar uma vaga de titular na coletiva de sexta-feira.

“Vou continuar trabalhando e mostrando que quero uma vaga no time. Vim pra cá para isso. Por onde passei sempre joguei. Chego no time campeão brasileiro que manteve a base. Sabia que não seria fácil, mas tenho condição de ser titular”, afirmou o meia.

O time ainda terá duas mudanças: Edu Dracena e Guerra serão poupados. Assim, Mina deverá fazer sua estreia em 2017, enquanto que Raphael Veiga deve ter nova oportunidade no meio-campo.

O Palmeiras deve entrar em campo com: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes (Michel Bastos), Raphael Veiga, Moisés e Dudu; Willian.

No Linense, pensamento é surpreender

O técnico Guilherme Alves sabe que não terá vida fácil neste Paulistão. O time de Lins não fez grandes apresentações nas três primeiras rodadas, inclusive na vitória sobre o Audax por 2x0, quando passou boa parte do jogo dominado pelo time de Fernando Diniz. A tarefa deste domingo, contudo, é indigesta: bater o atual campeão brasileiro.

Quem deve ganhar uma vaga no time titular é o meia Thiago Humberto. Ele entrou na última partida do Linense e deu boa mobilidade ao time. A dúvida fica em relação ao atacante Thiago Santos que sentiu um desconforto muscular e ainda não está garantido como titular para o jogo.

Mesmo sabendo que atuará como visitante diante do Verdão, Gulherme acredita que pode surpreender o time da capital e espera ao menos amarrar o jogo na primeira etapa. Com isso, poderia se aproveitar da instabilidade inicial e uma eventual pressão da torcida – assim como aconteceu diante do São Bernardo.

O Linense deve entrar em campo com: Edson Kolln; Bruno Moura, Bruno Costa, Rodrigo Lobão e Thiago Carleto; Caíque, Tássio, Zé Antônio e Thiago Humberto; Tatá e Thiago Santos.