Estreante no Derby, Raphael Veiga comenta sobre sonho em fazer gol no clássico ( Divulgação/ Palmeiras)

O meia Raphael Veiga, palmeirense assumido, poderá jogar seu primeiro Derby vestindo a camisa do Verdão neste domingo, em Itaquera, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Um dos destaques do começo da temporada, o meio-campista afirmou em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira na Academia de Futebol que está realizando um sonho.

“Todo mundo quer jogar um clássico, e eu cresci vendo este clássico. Poder estar em campo jogando é gratificante. São 100 anos do clássico e poder disputá-lo me deixa muito feliz”, comentou o jogador vindo do Coritiba.

Discípulo de Alex, ex-jogador do Palmeiras e do Coritiba, Veiga se encontrou com o meia para conversar sobre o clássico. “É especial para um palmeirense. Ontem, falando com o Alex (ídolo do Palmeiras), ele me disse que, se tivesse a oportunidade, gostaria de voltar para jogar este clássico. É diferente de todos os jogos, fico muito feliz por poder disputá-lo”, disse.

O jogador de 21 anos ainda falou sobre as cobranças de Alex em cima de seu futebol. “Ele cobra muito de eu entrar na área, que meia tem de fazer gol. Até brincou que não adianta eu pegar 700 vezes na bola e não der um chute a gol, não colocar ninguém na cara do gol, não finalizar”, comentou.

E é sobre fazer gol em clássico que Veiga sonhava quando pequeno: “A gente sonha quando é pequeno, fala nome de jogar, finge que é ele. E fazer um gol amanhã seria a realização de um sonho. Mas, primeiramente, eu preciso entrar jogando, ter concentração e, aos poucos, as coisas acontecerão naturalmente”.

Vindo de uma vitória por 4 a 0 em cima do Linense, o meia também comentou o que espera do confronto contra o Corinthians.“Não podemos nos acomodar com o que fizemos no último jogo, temos de buscar sempre a perfeição. No começo, tivemos dificuldades porque vieram jogadores diferentes, o treinador não era o mesmo, então muda algumas coisas. Mas sempre foi falado pelos jogadores que o tempo mostraria o que o time pode fazer. Não chegamos ao nosso máximo ainda, mas demos um passo importante”, finalizou.

O Palmeiras relacionou 23 jogadores para o Derby contra o Corinthians

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Felipe Melo, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e Willian