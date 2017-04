Resultado e gols Ponte Preta 3x0 Palmeiras no Campeonato Paulista 2017

Google Plus

Muito obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil. Em campinas Ponte Preta 3x0 Palmeiras pela semi finais do campeonato Paulista

Na partida de volta a equipe de campinas pode perde até por dois gols de diferença que estará classificada para a Final

Ponte Preta abre boa vantagem. Segundo jogo será no próximo sabado no Allianz parque.

Gols do jogo Ponte Preta 3x0 Palmeiras:

3x0, Zé Roberto

Zé Roberto escorregou e Jeferson aproveitou para fazer o terceiro.



2x0, Lucca para Ponte Preta

1x0

Bola rolando e gol de William Pottker! Aos 50 segundos de jogo.



49- Acaba o jogo em campinas

Ponte Preta 3x0 Palmeiras

46- Felipe Melo faz lançamento para Jean que cruza na área e afasta o perigo a defesa da ponte

45- 4 minutos de acréscimo em Campinas

43- Ponte administra resultado, segura a bola no campo de ataque

41- Cartão Amarelo para o Mina.

Zagueiro Palmeirense faz falta dura no Lucca

40- Substituição na Ponte Preta

Sai: Reynaldo

Entra: Artur

39- Lance polemico em campinas

Em contra ataque, William Pottker recebe na entrada da área briga com Zé Roberto e Fernando Prass. Ataque da Ponte Preta é derrubado na área e reclama de pênalti. Juiz só marca escanteio.

38- Michel Basto recebe na entra da área e finaliza. A bola passa com perigo a direita do gol do Aranha

37- Na cobrança de falta Lucca finaliza com perigo. Quase o quarto gol da ponte

35- Edu Dracena derruba Lins . Falta perigosa para Ponte Preta

34- Palmeiras continua com muitas dificuldades de entrar na defesa da Ponte Preta. Felipe Melo tenta passe para Roger Guedes mais é desarmado

31- Substituição na Ponte Preta

Sai: Clayson

Entra: Lins

30 - Clayson desaba no gramado pedindo substituição. Atacante da Ponte Preta vai sair.

29- Em contra ataque Clayson avança pela esquerda e toca para Elton. Meio campista da ponte finaliza nas mãos de Fernando Pras

27- Michel Bastos cobra escanteio. Edu Dracena sobre e cabeceia pra fora

25- Substituição no Palmeiras

Sai: Willian

Entra: Roger Guedes

24- Dudu recebe na direita e cruza, mas Marlon afasta o perigo.

22- Lucca fica caído no chão. Reclama de entrada forte de Felipe Melo

21- Michel avança pela esquerda, mas erra o passe

20 - Substituição na Ponte Preta

Sai: Jadson

Entra: Wendel

17- Michel Bastos recebe bom passe de Felipe Melo e cruza na área. Marlos zagueiro da ponte afasta o perigo

16- Michel bastos recebe lançamento nas costas de Jeferson mas domina com braço. Juiz marca falta para Ponte Preta

15- Jeferson recebe lançamento de Fernando Bob, Lateral da ponte cruza na área e Lucca fura e zaga do Palmeiras afasta

14- Quase Ponte

Clayson recebe lançamento na direita e cruza. Zé Roberto corta para o próprio gol e quase faz contra

13- Substituição no Palmeiras

Sai: Borja

Entra: Alecsandro

11- Elton avança pela direita e cruza, afasta o perigo Mina

10- Cartão Amarelo para atacante Borja

Por falta dura em Clayson

8- Clayson avança pela esquerda e desarmado por Michel Bastos

5- Na cobrança de falta Michel Bastos chuta pra fora. Tiro de meta para Aranha

4- Segundo tempo começa truncado. Tchê Tchê e Willian Pottker discutem por causa de uma falta para o Palmeiras

3- Palmeiras começa o jogo com a posse de bola e tenta as principais jogadoras. Tendencia do jogo é a equipe de campinas jogar no contra ataque

1- Michel avança pela direita, toca para o Jean. Lateral Palmeirense cruza na área e Marlon afasta.

Começa o Segundo tempo em Campinas, Ponte Preta 3x0 Palmeiras

Substituição no Palmeiras

Sai: Guerra

Entra: Michel Bastos

As duas equipes voltando para o segundo tempo

Ponte Preta dominou o primeiro tempo e abre bola vnantagem no jogo

48 - Acaba o primeiro tempo, Ponte Preta 3x0 Palmeiras

47- Ponte Preta toca a bola só esperando acabar o primeiro tempo

45- 3 minutos de ascréscimos

44- Palmeiras encontra muitas dificuldades para entrar na zaga da Ponte Preta

41- Guerra finaliza e bola bate na zaga da Ponte. Escanteio para o Palmeiras

39- William Pottker avança pela direita, toca para Jeferson. Lateral da ponte cruza na área nas mãos de Fernando Pras

38- Mina lança Borja, atacante Palmeirense é desarmado pelo zagueiro Marlon

36- Na cobrança, Felipe Melo afasta

35- Clayson sofre falta na direta. Vem bola para área do Palmeiras

34 - Ponte Preta soberana na partida, equipe de campinas domina totalmente a partida

33- GOOOOLL da Ponte Preta

Clayson faz lançamento da direita para esquerda Zé Roberto escorrega e bola sobra para Jeferson, lateral da ponte Preta ajeita e finaliza sem chance para Fernando Pras

32- Willian toca para o Guerra, meia do Palmeiras vai na linha de fundo e cruza. Borja cabeceia pra fora

31- Na cobrança de escanteio, Felipe Melo cabeceia para fora !

30- Dudu ajeita para Borja que finaliza, bola desvia na zaga da Ponte. Escanteio para o Palmeiras

28 - Zé Roberto avança pela esquerda e cruza, zagueiro Marlon desvia para o próprio gol e quase faz contra. Escanteio para o Palmeiras

27- Palmeiras toca a bola no campo de defesa, mas sofre dificuldades para entrar na defesa do Palmeiras

25 - Jogo com muitas faltas em campinas

23 - Mina faz falta no atacante Clayson. Jogador da Ponte fica caído no gramado

22- Fernando Bob toca para Clayson que finaliza, bola passa perto.

Quase terceiro gol da Ponte

21- Cartão Amarelo para Fernando Bob pela falta no Atacante Willian

20 - Thiago Santos leva cartão amarelo no banco de reservas por reclamação. Jogadores Palmeirense muito nervosos

19 - Falta dura no Willian. Atacante Palmeirense fica caído no gramado

18 - Palmeiras entrou desligado no jogo, Ponte Preta até o momento melhor em campo

16 - Briga!

Jogadores do Palmeiras e jogadores da Ponte Preta trocam tapas em campinas. Zé Roberto reclama ter recebido uma cotovelada

15- Cartão Amarelo para Jefferson. Lateral da Ponte da carinho perigoso no ataque Borja

14- Na cobrança de escanteio, Yago afasta. Borja pega o rebote e chuta em cima do Lucca. Quase verdão diminui

13- Felipe Melo lança para Dudu, Zaga da ponte com Yago sede escanteio para o time Palmeirense

12- Borja avança pela direita e Yago desarma ataque Palmeirense.

9- Dudu avança pela esquerda e zaga da Ponte Preta sede escanteio

8- Ponte preta começa o jogo voando

6- GOOOLL da Ponte Preta, Lucca !

William Pottker avança pela direita e deixa Lucca na cara do Fernando Pras. Atacante da ponte só descoca goleiro do verdão e faz o segundo Gol

5- Ponte Preta começou o jogo no ataque, Jadson avança pela esquerda e Zé Roberto sede escanteio

3- Na cobrança de falta, Jean finaliza e aranha defende. Escanteio para o Palmeiras

2- Falta para o Palmeiras

1- GOOOOOOL da Ponte !!!

Clayson Chuta de fora da área, Fernando Prass da rebote. Lucca toca pra área de William Pottker desvia para o gol

Começa o jogo em campinas, Ponte Preta 0x0 Palmeiras

Sendo respeitado 1 minuto de silencio

Hino nacional em campinas

Arbitro da Partida: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza

Auxiliar 1: Daniel Paulo Ziolli

Auxiliar 2: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

Equipes entrando no gramada. Daqui a pouco hino nacional Brasileiro

Equipes voltaram para o vestiário. Em instantes a bola vai rolar em campinas

Muito calor em campinas, temperatura na casa de 31º graus, umidade relativa do ar em 35%.

As duas equipes já estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento

Palmeiras com força máxima para encarar a Ponte Preta em campinas

Banco de reservados do Verdão: Jailson; Victor Hugo; Fabiano Egídio; Thiago Santos; Michel Bastos; Raphael Veiga; Alecsandro; Erik, Róger Guedes e Keno

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Jean, Yerri Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê, Guerra; Wiilian, Dudu e Borja

Ranato Caja e Nino Paráiba com edemas musculares são os desfalques de última hora da equipe de campinas

Bando de reservas da macaca: Joao Carlos; Emerson; Artur; Fabio Ferreira; Naldo; Wendel; Ravanelli; Lins; Yuri e Ivan

Ponte Preta escalada: Aranha; Jefferson, Marllon, Yago e Reynaldo; Fernando Bob, Elton e Jadson; Lucca, Clayson e Pottker

Palmeiras não ganha o campeonato Paulista deste de 2008, último titulo Alviverde foi em cima da Ponte Preta, adversário de hoje

Ponte Preta e Palmeiras já estão no Estadio Moisés Lucarelli, em instantes as escalações das duas equipes

Boa tarde para todos aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Ponte Preta x Palmeiras ao vivo pelas Semi Finais jogo de Ida do Campeonato Paulista. Acompanhe todos os lances da partida às 16h00!

Desfalque Palmeiras: Arouca, Moisés e Thiago Martins (Machucado)

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Jean (Fabiano), Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Miguel Borja

Desfalque Ponte Preta: João Vitor ( Machucado)

Provável escalação Ponte Preta: Aranha, Jeferson (Nino Paraíba), Marllon, Yago e Reynaldo; Fernando Bob, Elton e Jádson (Wendel ou Renato Cajá); Lucca (Renato Cajá), Clayson e Pottker

Em entrevista coletivo no CT da Barra Funda o técnico Eduardo Bapista pede algo mais pela vitória e afirma " é o jogo da vida deles"

Ponte Preta está mais descansada, jogou na segunda feira e teve a semana inteira para treinar. Já o verdão vem de um jogo muito corrido na quarta feira, onde ganhou do Penãrol por 3x2 no Allianz Parque pela Libertadores da America

Palmeiras eliminou o Novorizontino das quartas de finais ao aplicar o placar de 6x1 no agregado. Verdão tem a melhor campanha da primeira fase e decide a classificação jogando em casa

Ponte Preta x Palmeiras ao vivo

Na manhã deste sábado a Ponte Preta fez um treino com portão aberto para a torcida no Estadio Moisés Lucarelli e o volante Wendel em entrevista ao site oficial do clube declarou "contra o Palmeiras temos que correr por toda essa multidão, por essa camisa, por essa cidade”

A Ponte Preta eliminou o Santos das quartas de finais no pênaltis depois de empatar no agregado em 1x1. Equipe de campinas ficou com a 4° melhor campanha por esse motivo decide fora de casa.

A partida Ponte Preta x Palmeiras ao vivo aqui na VAVEL é valida pela Semi Finais do campeonato Paulista, jogo de ida acontece neste domingo ás 16 horas no Estadio Moisés Lucarelli em Campinas