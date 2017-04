Eduardo Baptista critica atuação passiva do Palmeiras: "Estávamos sem reação"

Google Plus

Foto: Divulgação / Palmeiras

O Palmeiras foi derrotado para a Ponte Preta por 3 a 0 pela semifinal do Campeonato Paulista. Eduardo Baptista criticou a passividade de sua equipe na partida

“A Ponte viria para o jogo da vida, é uma equipe que busca um título. Não pode acontecer essa passividade. O Palmeiras é um grande time, mas com essa passividade fica um time que pode ser batido. Hoje estávamos sem reação, não foi aquele Palmeiras agressivo do último jogo (contra o Peñarol). Aquele time não veio para Campinas hoje"

Para chegar até a final, o Verdão precisa vencer por 4 gols de diferença, o treinador pediu equilíbrio para a equipe conseguir o resultado na segunda partida.

“Foi uma derrota ruim, acontece, mas não queríamos deste jeito. Agora temos de ter equilíbrio, trabalhar e recuperar os atletas. Tivemos uma semana desgastante, agora trabalharemos para reverter. O grupo tem de se mostrar forte e trabalhar com seriedade na semana, sempre com concentração para buscarmos o resultado contra a Ponte Preta”, comentou.

Eduardo Baptista explicou a escalação de sua equipe e o motivo de não ter poupado alguns jogadores com desgaste físico "Era um jogo decisivo e tínhamos de colocar força máxima. Não havia motivo para pouparmos ninguém. O desejo do Palmeiras é conquistar o Paulista e viemos para o jogo com o que temos de melhor”.

Palmeiras e Ponte Preta fazem a segunda partida da Semifinal no próximo sábado (22). O Verdão precisa vencer por 3 gols de diferença para levar até a disputa de pênaltis. Vencendo por 4 ou mais gols de diferença o Palmeiras se classifica para a final do Paulistão.