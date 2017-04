Após derrota para a Ponte Preta, Felipe Melo avisa: "Vamos correr o dobro para reverter"

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

A derrota para a Ponte Preta foi surpreendente. Não pelo resultado em si, pois, todos conhecem a qualidade da equipe de Campinas. Mas sim pela apatia do time alviverde. O mesmo Palmeiras que teve muita gana e lutou até o último segundo contra o Peñarol era esperado na tarde de domingo no Moisés Lucarelli e não apareceu.

Além da apatia, o alviverde demonstrou uma transição lenta e uma defesa desorganizada. Consequentemente, essa desorganização contra o trio ágil formado por Lucca, Clayson e Pottker acarretou no resolvimento da partida ainda na primeira etapa.

E após a partida, o volante Felipe Melo conversou com a imprensa e garantiu não ter nada perdido na semifinal. O camisa 30 do Verdão afirmou: "A gente tem que ter a mesma concentração como se tivesse vencido por 3 a 0. É um placar de 3 a 0 é amplo e difícil de reverter, mas não existe impossível no futebol. A gente, quando ganha, fica sorrindo, mas eu falei algum tempo atrás daquela intimidade, que vai fazer com que a gente corra o dobro para reverter esse placar. Parabéns à Ponte Preta... Isso é futebol! Nós não somos imbatíveis. É nessa hora que a gente vê os grandes guerreiros, os grandes jogadores e os grandes times".

Para a partida da volta, no Allianz Parque, o Palmeiras precisará vencer por 4 gols de diferença para avançar direto. Se o placar for repetido, a partida será decidida nos pênaltis. Com ingressos quase esgotados, a única certeza é de uma atmosfera muito favorável para o alviverde que tentará com o apoio do torcedor conseguir essa "remontada".

O Verdão retomará as atividades na quarta-feira. Com treinamento pela parte da manhã e em seguida, entrevista coletiva do zagueiro Edu Dracena na Academia de Futebol. Equipe enfrenta a Macaca pelo jogo de volta no sábado (22) às 19h (horário de Brasília) no Allianz Parque.