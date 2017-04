Palmeiras e Internacional se encontram pela terceira vez na  Copa do Brasil

Google Plus

O Palmeiras abre o confronto jogando em casa ( Foto: Reprodução / GettyImages)

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira (20) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrentará o Internacional, que eliminou o Corinthians na última fase.

Os jogos e o mando de campo foram decididos por meio de sorteio, a primeira partida entre Palmeiras e Internacional será no Allianz Parque. O jogo de volta o mando será do Colorado, no Beira Rio.

A última vez que Palmeiras e Internacional se encontraram na Copa do Brasil, foi em 2015 pelas quartas de final da competição, o Palmeiras, ultrapassou o Colorado empatando a primeira partida por 1 a 1. No segundo jogo, uma vitória emocionante por 3 a 2 garantiu a classificação da equipe que acabou sendo campeã naquela edição.

Os dois times também se enfrentaram nas semifinais de 1992 da Copa do Brasil. O Internacional levou a melhor e ficou com o título da competição após superar o Fluminense na final.

Na história, Palmeiras e Internacional se enfrentaram 82 vezes, o Colorado leva vantagem, com 36 vitórias, 22 empates e 27 vitórias do Alviverde.

Pela Copa do Brasil o Palmeiras soma 3 títulos ( 1998, 2012, 2015) foram 140 jogos, 81 vitórias 32 empates e 27 derrotas. A última participação do Verdão foi em 2016, onde foi eliminado pelo o Grêmio nas quartas de final.

Confira a ordem dos confrontos:

Jogos de ida

Palmeiras x Internacional

Grêmio x Fluminense

Botafogo x Sport

Santa Cruz x Atlético-PR

Cruzeiro x Chapecoense

Paraná x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-GO

Santos x Paysandu

Jogos de volta

Internacional x Palmeiras

Fluminense x Grêmio

Sport x Botafogo

Atlético-PR x Santa Cruz

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

Atlético-GO x Flamengo

Paysandu x Santos