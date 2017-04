Resultado e Gols jogo Palmeiras 1x0 Ponte Preta no Campeonato Paulista 2017

Palmeiras tem conformo importante na quarta feira pela Libertadores. Verdão encara o Peñarol no Uruguai para manter a primeira colocação do grupo.

Depois de eliminar o Santos nas quartas de finais. A Ponte Preta elimina o Palmeiras e chega a final do campeonato Paulista. Macaca espera o vencedor de Corinthians x São Paulo para fazer a grande Final.

Primeiro jogo em campinas, segundo jogo na capital Paulista

No agregado, Ponte Preta 3x1 Palmeiras!

Felipe Melo abre o placar para o Palmeiras.



Palmeiras 1-0 Ponte Preta pic.twitter.com/Mp1gynVf7X — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 22 de abril de 2017

Ponte Preta está classificada para a final do campeonato Paulista depois de 9 anos.

49 - Acaba o jogo, Palmeiras 1x0 Ponte Preta. Gol de Felipe Melo

48- Fernando Pras espetacular!

Em contra ataque da Macaca, William Pottker fica frente a frente do goleiro palmeirense, mas Fernando Prass cresce e consegue desarmar o ataque da macaca!

47- Na cobrança de falta, Edu Dracena cabeceia nas mãos do goleiro Aranha!

46- Michel Bastos sofre falta na entrada da pequena área do Elton. Vem bola na área da Ponte Preta

44- 4 Minutos de acréscimo

43- Pênalti?

Michel Basto recebe lançamento do Felipe Melo, meia Palmeirense cruza na área, Dudu tenta a finalização e cai. Jogares do Palmeiras reclamam de Pênalti. Arbitro da partida deixa o jogo seguir.

42- Keno avança pela esquerda e cruza, Róger guedes cabeceia nas mão do goleiro Aranha

40- William Pottker avança em contra ataque, mas é derrubado pelo Keno.

Substituição na Ponte Preta!

Sai: Jeferson

Entra: Naldo

38 - Palmeiras no abafa, Michel Basto cruza na pequena área e zaga do Palmeiras afasta. Pressão do verdão no final da partida

37 - GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!

Em cobrança de escanteio do Michel basto. Aranha sai mal do gol e bola bate no Felipe Melo e entra. Verdão abre o placar !!!

36 - Cartão Amarelo para Guerra

Meia Palmeirense faz falta em Wendel parando o contra ataque da macaca

PUBLICO!!

39 mil torcedores presentes hoje no Allianz Parque!

34- Na cobrança de escanteio, Keno pega o rebote na entrada da área,mas toca errado e bola vai pela linha de fundo

33- Jean tenta cruzamento pela direita, mas Lucca corta. Escanteio para o Palmeiras

Substituição na Ponte Preta!

Sai: Clayson

Entra: Lins

32- Na cobrança de escanteio, Yago sobre e cabeceia para fora

31- Em contra atacante, Lucca toca para Pottker. Atacante da Macaca vê a subida do lateral Jeferson, mas Felipe Melo chega primeiro e sede escanteio

29- Na cobrança de escanteio. Keno cobra nas mão do Aranha

28- Aranha espetacular!

Keno na sua primeira jogada, recebe de Michel Basto e finaliza. Aranha faz uma grande defesa. Mandando a bola para escanteio.

Substituição na Ponte Preta!

Sai: Jadson

Entra: Wendel

Substituição no Palmeiras!

Sai: Egídio

Entra: Keno

25- UHH Palmeiras!

Na sua primeira jogada, Willian recebe na direita e toca para Michel basto. Meia Palmeirense finaliza em cima de Marllon e a bola vai para escanteio

Substituição no Palmeiras!

Sai: Borja

Entra Willian

23- Fernando Pras!!

Em contra ataque, Clayson toca em velocidade para Lucca. Mas goleiro palmeirense antecipa a jogada e desarma o atacante da macaca

22- Egídio recebe na esquerda e cruza. Aranha afasta o perigo, defesa da Ponte Preta até o momento muito bem no jogo

21- Michel Bastos tenta o ataque pela direita, mas defesa da Ponte Preta desarma meia palmeirense

20- Jeferson toca para Lucca. Ataque da macaca finaliza nas mão de Fernando Pras

19- Torcida do Palmeias pedindo o atacante Willian

15- Jean avança pela direita, tenta o cruzamento e bola desvia no jogador da Ponte Preta. Mas a arbitragem marca tiro de meta para delírio dos jogadores do Palmeiras

13- UHHH Ponte Preta!

Em cobrança de falta, Lucca cruza na área. Zagueiro Yago cabeceia para fora com perigo

Substituição no Palmeiras!

Sai: Tchê Tchê

Entra Michel Bastos

11- Em belo contra ataque, Clayson toca para Lucca. Atacante da Ponte Preta finaliza para fora. Ponte está armada para o contra ataque

10- CONFUSÃO!

Clayson e Felipe Melo discutem no meio de campo por causa de uma falta. Clima quente no Allianz Parque

09- Em contra ataque pela esquerda, Clayson toca para Jadson. Meio campista da Macaca é desarmado pelo Felipe Melo

07- UHHHH Palmeiras!!

Na cobrança de falta, Egídio cruza na cabeça de Edu Dracena que cabeceia para fora

06- William Pottker desloca Edu Dracena no meio de campo, falta para o Palmeiras, vem bola na área

04- Em contra ataque William Pottker toca para o Clayson, mas Fernando Prass afasta o perigo!

02- Róger Guedes avança pela esquerda, mas é desarmado pelo lateral Jeferson

Começa o segundo tempo, Palmeiras 0x0 Ponte Preta.

Vale vaga na final do campeonato Paulista

Palmeias e Ponte Preta sem alterações!

Esquipes de volta ao gramado para o segundo tempo!

Palmeiras precisa de 3 gols para levar a decisão para os pênaltis.

Ponte Preta marcando com duas linhas de quarto fez uma parede na frente do goleiro Aranha. Goleiro da Macaca o nome do jogo, fez duas defesas espetaculares

Palmeiras foi superior a Ponte Preta neste primeiro tempo. Jean e Egidío jogando como pontas, com isso o volume de jogo foi intenso, principalmente em jogadas pelas laterais.

47 - Acaba o primeiro tempo, Palmeiras 0x0 Ponte Preta.

Com esse resultado a Macaca está se classificando para a final do campeonato Paulista.

46- Dudu faz falta em Jeferson e jogadores da Ponte Preta pedem cartão amarelo para o atacante Palmeirense. Seria o segundo e consequentemente o vermelho!

44- 2 minutos de acréscimo neste primeiro tempo!

43- Yerry Mina e Lucca discutem no gramado do Allianz Parque. Clima quente nesse primeiro tempo

41 - Depois de tanto sufoco, Ponte Preta nesse momento mantém a posse de bola no campo de ataque

39- Aranha espetacular !!!! Quase Gol do Palmeiras

Guerra recebe na pequena área e finaliza, goleiro da Macaca faz uma defesa espetacular. Quase gol do Verdão

38- Cartão Amarelo para Dudu

Atacante Palmeirense reclama do pênalti não marcado e juiz não perdoa!

37- Pênalti ?

Rogér Guedes recebe na área, Fernando Bob da carinho e desarma atacante palmeirense. Jogadores do Palmeiras reclama de pênalti, mas o arbitro manda seguir

35- UHHHH Palmeiras!

Em cobrança de lateral, Aranha não segura a bola que sobra para o atacante Borja. Colombiano finaliza no travessão, quase Gol do Palmeiras.

34- Yerry Mina recebe na entrada da área e finaliza para fora! Palmeiras todo no campo de ataque

32- GOOL DO PALMEIRAS IMPEDIDO!!

Edu Dracena recebe na entra da área e cruza. Dudu em posição irregular domina e finaliza para o GOL. Mas o gol foi anulado

30- Na cobrança de fala Jean acerta a barreira

29- Guerra recebe de Felipe Melo, meia palmeirense domina, é derrubado pelo zagueiro Marllon. Falta perigosa para o Verdão

26- Palmeias continua com domínio total da partida. Já foram 3 chances de gols claras. Ponte Preta neste momento se defende com duas linhas de quatro

25- UHH Palmeiras!

Róges guedes recebe de Felipe Melo na esquerda e cruza. A bola passa perto.

23 - Cartão Amarelo para Marllon

Zagueiro da macaca estava pendurado. Caso Ponte Preta vá para a Final Marllon está fora do primeiro jogo

21- Palmeiras usa muito bem os lados de campo. Jean recebe de guerra e toca para Róger Guedes. Atacante Palmeirense domina e finaliza para fora

20- Na cobrança de falta, Dudu cobra nas mão do goleiro Aranha

19- Dudu avança pela esquerda e sofre falta de Jeferson. Vem bola na área da Ponte Preta

16- UHHH Palmeiras!

Felipe Melo lança Jean na direta. Lateral palmeirense cruza na area para Guerra acaba furando

15- Na cobrança de falta Jean cobra nas mão do goleiro Aranha

14- Egidío avança pela direita e sofre falta do Willian Pottker. Vem bola na área da Ponte

13- UHH Ponte Preta

Em contra ataque pela direita, Clayson avança e cruza. William Pottker domina e finaliza a esquerda do goleiro Fernando Pras

11- Ponte Preta começa o jogo com duas linhas de 4 e forte marcação. Palmeiras na pressão nesse começo de jogo

09- Outro jogador da Ponte Preta cai no gramado, atacante Clayson reclama de entrada forte do Mina. Juiz manda o jogo seguir

07 - Jadson fica caído no gramado e jogadores do Palmeiras reclamam

06- UHHH Palmeiras!

Em cobrança de escanteio, bola sobra para Dudu na esquerda. Atacante Palmeirense cruza na área e Edu Dracena cabeceia para fora

05- Confusão.

Egidío tenta bater a falta rápido, mas Jeferson impede e jogadores trocam tapas

04- Cartão Amarelo para Felipe Melo

Volante palmeirense estava pendurado. Caso Palmeiras vá para a Final Felipe Melo está fora do primeiro jogo

03- QUASE Palmeiras!

Dudu avança pela direita, toca para Jean. Lateral Palmeirense cruza na área e guerra cabeceia para boa defesa de Aranha

02- Rogér Guedes avança pela direita e cruza, Borja sobe e cabeceia para fora

01- Egidío tenta a jogada pela esquerda, toca para dudu. Atacante Palmeirense é desarmado.

Começa a Partida, Palmeiras 0x0 Ponte Preta. Vale vaga para a final do campeonato Paulista

Boa tarde para todos aqui na VAVEL! Hoje teremos o grande jogo entre Palmeiras x Ponte Preta ao vivo pelas Semifinais jogo de volta do Campeonato Paulista. Acompanhe todos os lances da partida a partir das 19h00 na VAVEL Brasil.

18:58. Hino nacional Brasileiro no Alianz Parque!

18:55.Torcida do Palmeiras faz a festa nas arquibancadas. Equipes subindo para o gramado para o protocolo da federação Paulista

Arbitragem

Juiz Principal: Raphael Claus

Auxiliar 1: Bruno Salgado Rizo

Auxiliar 2: Salim Fendes Chaves

4º Arbitro: Luiz Roberto Andrini Nogueira

Jogadores voltaram para o vestiário. Daqui a pouco a bola vai rolar no Allianz Parque

Palmeiras e Ponte Preta fazendo trabalho de aquecimento no gramado do Allianz Parque

Palmeiras com 2 mudanças do time que perdeu em campinas. Na lateral esquerda saiu Zé Roberto entrou Egídio, no ataque saiu Willian e entrou Rogér Guedes

Ponte Preta só com uma mudança da equipe que ganhou de 3x0 em campinas. Artur no lugar de Reinaldo na lateral esquerda

Banco de reservas da macaca: João Carlos, Emerson, Fábio Ferreira, Kadu,Naldo, Wendel, Ravanelli, Lins Yuri

Ponte Preta escalada: Aranha; Jeferson, Marllon, Yago, Artur; Fernando Bob, Elton e Jadson; Lucca; Willian Pottker e Clayson.

Eduardo Baptista colocar Róger Guedes de titular, palmeiras promete ser muito veloz pelos lados do campo

Bando de reservas do Verdão: Jaison, Victor Hugo, Fabiano, Zé Roberto, Thiago Santos, Michel Bastos, Raphael Veiga, Willian, Erik, Alecsandro, Keno e Rafael Marques

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Felipe Melo, Tchê, Tchê e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Borja

Segundo assessoria da Ponte Preta Renato Cajá está fora do jogo. Jogador ficou em campinas para tratar uma lesão muscular

Pendurados da equipe do Palmeiras: Felipe Melo, Jean, Antônio Carlos, Keno, Borja e Yerry Mina

Palmeiras acaba de chegar no Allianz Parque. Atacante Dudu em entrevista declara "Temos que atacar com tranquilidade, buscar o resultado sem desespero. Sabemos que o time da Ponte tem um contra ataque perigoso"

Ponte Preta acaba de chegar no Allianz Parque. Atacante Willian Pottker completa neste sábado 50 jogos com a camisa da macaca

Palmeiras vende 36 mil ingressos antecipadamente no jogo contra a Ponte Preta hoje.

Gilson Kleina deve mantém a mesma equipe do primeiro jogo. Provável Ponte Preta: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Yago e Jeferson; Fernando Bob, Elton e Jádson; Clayson, Lucca e Pottker

Eduardo Baptista não deu pistas da formação da equipe. Mas aqui vai o provável Palmeiras: Fernando Prass; Egídio, Victor Hugo, Yerre Mina e Jean; Felipe Melo, Tchê Tchê, Guerra ; Dudu, Michel Basto e Borja.

Ponte Preta nunca perdeu no Aliianz Parque. Macaca tem duas vitórias e um empate na nova casa do Palmeiras.

Já o Palmeiras é o melhor mandante do campeonato Paulista. Verdão tem 5 vitórias e nenhuma derrota jogando em casa.

A Ponte Preta é o 3º melhor visitante do campeonato Paulista. Equipe de campinas só perdeu um jogo fora de casa na competição.

Jogo Palmeiras x Ponte Preta ao vivo

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta feira em campinas o artilheiro da macaca no campeonato Paulista William Pottker declarou "vou lutar com todas as forças para ser campeão pela Ponte".

Na tarde desta sexta feira centenas de torcedores compareceram a porta da academia de futebol para apoiar os jogadores

Em entrevista coletiva nesta sexta feira o técnico Eduardo Baptista relembrou viradas históricas do verdão ao longo dos anos e declarou " torcida sairá orgulhosa"

No Primeiro jogo realizado no estadio Moisés Lucarelli em campinas, a Ponte Preta venceu o Palmeiras por 3x0. Gols de William Pottker, Lucca e Jeferson, todos no primeiro tempo.

A partida entre Palmeiras x Ponte Preta é valida pela semifinais do campeonato Paulista. Jogo de volta acontece neste sábado ás 19H00 no estádio Allianz Parque na zona Oeste de São Paulo