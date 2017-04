Eduardo exalta luta do time e relembra primeira partida: "Fomos eliminados em Campinas"

Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0 mas acabou sendo eliminado no agregado na semifinal do Campeonato Paulista. Eduardo Baptista exalta a postura do time mas relembra a partida em Campinas:

"O Palmeiras fez até o momento a melhor campanha. Fomos eliminados por 20 minutos em Campinas. Fica a lição de não ter só nomes como Palmeiras tem. Fomos eliminados pelo resultado em Campinas. Conversamos no vestiário. Eu e alguns jogadores falamos. Com essa determinação hoje, não teríamos um placar nem perto que foi em Campinas".

O técnico explicou sobre as alterações durante a segunda etapa para buscar a abertura do placar:

"Eu vi um time hoje, que tudo que traçamos foi feito. O empenho, fisicamente, como entrega, foi de levantar aplausos. Logo no início, disse que a torcida vem junto, ela respeita. Hoje fizemos um sistema que tinha intenção de fazer. Achei que era hora. Eles absorveram bem. Felipe fez quase um zagueiro, não sei se a melhor partida dele, mas teve grande atuação. Tem a entrada do William e do Keno deu uma cara diferente para o time. Com o Michel por dentro, deu novo volume para buscar algo a mais".

O técnico do Verdão projetou a próxima partida do Palmeiras na Libertadores contra o Peñarol " Vamos avaliar quem está mais inteiro. Taticamente, tudo o que foi pedido e treinado foi feito. É apresentar amanhã (domingo) e ver direitinho quem está recuperado para quarta-feira."

O alviverde volta a campo na quarta-feira (26) contra o Peñarol pela Copa Libertadores às 21h45 (horário de Brasília).

