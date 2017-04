Palmeiras visita Peñarol buscando classificação antecipada nas oitavas

Na noite desta quarta-feira (26), o Peñarol recebe em sua casa o Palmeiras pelo jogo de volta da Libertadores da América. A partida de ida, terminou com a vitória do time de Eduardo Baptista por 3 a 2, com gol de Fabiano já nos acréscimos.

O Verdão tem a chance de se classificar para a próxima fase ainda nesta quarta-feira, caso vença o time o Uuguaio e o Atlético Tucumán perca para o Jorge Wilstermann, a vaga está garantida para o Palmeiras.

Peñarol precisa vencer para seguir na competição

A equipe uruguaia precisa vencer os brasileiros para seguir na competição, uma nova derrota deixaria o Peñarol sem chances de avançar a próxima fase, por isso contará com a ajuda e apoio de sua torcida para bater o Verdão.

Apesar de o ambiente favorecer a equipe da casa, desfalques poderão prejudicar, já que o duro jogo contra o Palmeiras fez alguns atletas tomarem o terceiro amarelo e ficarem suspensos para o jogo de volta da competição.

Ramón Arias, Gastón Rodríguez e Guzmán Pereira serão os desfalques para o duelo contra o Palmeiras, além dos três, ainda tem o atacante Lucas Cavallini que cumpre suspensão por quatro partidas.

Para o atacante Cebolla Rodríguez, o Peñarol entrará com muita raça diante do verdão, é jogo para ganhar ou ganhar.

Foto divulgação/Palmeiras

Palmeiras tem desfalque e Eduardo Baptista pode poupar jogadores

Enquanto o adversário conta com quatro desfalques para a partida, o Verdão terá somente a baixa de Dudu que tomou cartão vermelho no último duelo, porém o técnico Eduardo Baptista pensa em poupar jogadores, já que o último confronto palmeirense foi contra a Ponte Preta no Paulistão e foi uma partida muito dura, gerando desgaste em alguns atletas, entre eles Tchê Tchê, Guerra e Edu Dracena. O primeiro atual nas últimas sete partidas do verdão, já Dracena nos últimos seis jogos e Guerra titular em todos as últimas cinco partidas.

Além deste desfalque, Borja poderá começar a partida no banco, pois tem recebido muitas críticas por parte da torcida e Baptista já disse que a disputa no ataque palmeirense é muito intensa, em referência e Willian Bigode.