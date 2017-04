Jogo Peñarol x Palmeiras AO VIVO hoje na Copa Libertadores (0-0)

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Peñarol x Palmeiras ao vivo pela Copa Libertadores 2017! Fique ligado às 21h45 na VAVEL Brasil!

O Palmeiras visita o Peñarol pela quarta rodada da Copa Libertadores da América no estádio Campeón Del Siglo, Montevidéu às 21h45.

O Palmeiras é o líder do grupo com 7 pontos, já o Peñarol se encontra na terceira posição com 3 pontos no grupo 5.

Partida Peñarol x Palmeiras ao vivo 2017

Na última rodada, o confronto entre Peñarol x Palmeiras aconteceu no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o time Uruguaio por 3 a 2 com gols de Willian, Dudu e Fabiano.

O alviverde tem uma baixa. O capitão Dudu foi expulso na última rodada. Com essa ausência o provável substituto do Dudu será o Michel Bastos.

A provável escalação do alviverde para a partida Peñarol x Palmeiras ao vivo é: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Guerra, Tchê Tchê e Michel Bastos (Willian); Borja

A lista completa dos relacionados: Fernando Prass, Vinicius Silvestre, Jean, Fabiano, Zé Roberto, Egídio, Edu Dracena, Yerry Mina, Vitor Hugo, Felipe Melo, Thiago Santos, Tchê Tchê, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Borja, Róger Guedes, Willian, Keno e Erik.

O Palmeiras será o primeiro clube Brasileiro a jogar no novo estádio Campeón Del Siglo. Os 2 mil ingressos destinados à torcida alviverde já foram esgotados na terça-feira.

O Verdão realizou um treino na parte da tarde da terça-feira no estádio Luiz Franzini, do Defensor. Eduardo Baptista fechou a atividade para a imprensa.

O Palmeiras está com a classificação muito bem encaminhada. Uma vitória poderia praticamente garantir o Verdão nas oitavas de finais. O Peñarol por sua vez, precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Uma derrota seria quase um "adeus" na competição.

Embora o Palmeiras seja líder do seu grupo, Eduardo Baptista sofre críticas pela eliminação no Campeonato Paulista. O torcedor espera uma boa atuação mesmo no Uruguaiu para mostrar a competência do ótimo elenco.