Após vitória histórica, Palmeiras é recepcionado com aeroporto lotado

Torcedores alviverdes recepcionam elenco no aeroporto( foto : Divulgação / César Greco / Palmeiras)

Na tarde dessa quinta-feira (27) o torcedor Palmeirense foi ao aeroporto de Guarulhos para recepcionar o elenco que conquistou uma virada heroica no Uruguai contra o Peñarol pela quarta rodada da Copa Libertadores.

O Palmeiras saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, Eduardo Baptista mexeu na equipe e a virada foi conquistada com 27 minutos. Willian marcou duas vezes e Yerry Mina uma.

Por volta das 16h30 (horário de Brasília) o torcedor do Verdão começou a encher o aeroporto na espera dos integrantes da equipe alviverde.

Na chegada, alguns seguranças do Palmeiras comentaram sobre o ocorrido: "Eu fiquei perto do portão, sabia que iam pegar o Felipe Melo. Eles juraram a gente aqui. Em nenhum momento nós agredimos alguém. Chegou no corredor, eles vieram em um monte de gente. Jogador, segurança. Conseguimos evitar o pior ali". Afirmou o segurança André Silva.

O médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca declara: "O Willian teve um arranhão importante na face. De tudo o que poderia representar, com o portão fechado, acho que os efeitos foram mínimos possíveis dentro do potencial que teria".

Willian, autor de dois gols na virada Palmeirense disse: "Tomei uns dois socos. A gente fica muito triste. O Palmeiras foi com o objetivo de fazer grande partida, sabendo que poderia acontecer isso aí". O artilheiro ainda completou: "Enquanto eles batiam, respondemos com bom futebol. É a primeira vez que passo por isso. É lamentável. Eles estavam premeditados para isso, fecharam o portão, pouca segurança. Eles queriam que a gente ficasse ali, expostos".

Fernando Prass também se pronunciou: "Eles foram pra cima do Felipe Melo. O zagueiro segurou o Melo pelo pescoço. Nosso time corre pra separar. O Melo saiu correndo e fiquei no meio de cinco jogadores do Peñarol, tomei chutes, socos. "Torcedores invadiram o campo e agrediram o Egídio, repórteres também agrediram os jogadores". Afirmou o camisa 1.

Enquanto os jogadores passavam, torcedores pediam fotos e cantavam música para Fernando Prass, Mina e Felipe Melo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira às 21h45 contra o Jorge Wilstermann no estádio Félix Capriles pela quinta rodada da Copa Libertadores da América.