Jogo Jorge Wilstermann x Palmeiras AO VIVO online na Copa Libertadores 2017

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Jorge Wilstermann x Palmeiras ao vivo pela Copa Libertadores 2017! Fique ligado às 21h45 na VAVEL Brasil!

O Palmeiras visita o Jorge Wilstermann pela quinta rodada da Copa Libertadores da América no estádio Félix Capriles, na Bolívia, às 21h45.

O Palmeiras é o líder do grupo com 10 pontos, já o Jorge Wilstermann se encontra na segunda posição com 6 pontos no grupo 5.

O Palmeiras está com a classificação muito bem encaminhada. Um empate pode garantir o Verdão nas oitavas de final. O Jorge Wilstermann por sua vez, precisa vencer para continuar na segunda colocação e buscar a classificação.

O Palmeiras não poderá contar com 3 jogadores, Felipe Melo foi suspenso por 3 partidas após a confusão contra o Peñarol. Edu Dracena com dores no joelho e Zé Roberto com tendinite no pé são desfalques.

Wilstermann x Palmeiras ao vivo

Para a vaga de Edu Dracena, o zagueiro Vitor Hugo deve iniciar entre os titulares, assim como Thiago Santos que substitui Felipe Melo, e Michel Bastos é mais cotado a iniciar a partida na lateral esquerda.

O Palmeiras deve enfrentar o Jorge Wilstermann com: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Michel Bastos; Thiago Santos; Róger Guedes (Willian), Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja (Willian).

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi pela segunda rodada da fase de grupos, Yerri Mina marcou o único gol da partida que decretou a vitória do Palmeiras

Palmeiras relacionou 23 jogadores:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Jean, Fabiano e Egídio

Zagueiros: Yerry Mina, Vitor Hugo e Antônio Carlos

Meio-campistas: Thiago Santos, Tchê Tchê, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran

Atacantes: Miguel Borja, Dudu, Willian, Róger Guedes, Keno, Alecsandro, Erik e Rafael Marques