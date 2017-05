Resultado Jorge Wilstermann x Palmeiras na Copa Libertadores da América 2017 (3-2)

Obrigado a você que acompanhou o jogo pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais Libertadores da América e outras competições. Ótimo restante de semana aos torcedores e torcedoras.

Palmeiras encara os argentinos do Atlético Tucumán em casa na última e os bolivianos tem confronto fora de casa diante do Peñarol, que já está eliminado.

Palmeiras ficou atrás o tempo todo no placar. Bolivianos abriram 2 a 0, Verdão descontou com Guerra. Em pênalti na etapa final, Cardozo abriu 3 a 1 e o Palmeiras só descontou em gol contra de Cabezas, finalizando o placar de 3 a 2. Palmeiras adia a confirmação da classificação para próxima rodada, mas está bem próximo de confirmar. Tem 10 pontos, 9 do Jorge Wilstermann e 7 do Tucumán.

50' FINAL DE JOGO! Dessa vez não deu nos acréscimos e o Palmeiras sofre sua primeira derrota na Libertadores. 3 a 2 para o Jorge Wilstermann na altitude boliviana.

46' IMPEDIMENTO DE VICTOR HUGO! Palmeiras até poderia fazer o gol, mas o zagueiro estava à frente.

45' CHUTE DO GUERRA! Travado pelos defensores.

43' PEDE PÊNALTI BORJA! Mas árbitro manda seguir. Bola com os bolivianos.

42' Lançamento longo do Palmeiras e novamente a bola nas mãos de Olivares.

41' Cruzamento de Jean para área e o goleiro Olivares soqueia a bola para longe.

40' Alex pega a sobra, chuta de volta pra área, mas Fernando Prass fica com a bola facilmente. Tem pressa o goleiro.

39' Falta para o Jorge Wilstermann na chamada esquina da área. É pela direita. Só um na barreira.

Jogo é corrido. Bolivianos precisam da vitória para buscar passar no grupo. Já os palmeirense estão descontentes com a derrota. Um empate serve para classificar. Minutos finais para o time de Eduardo Baptista.

35' PRA FORA! Keno no fundo pela esquerda da área, olha, cruza e Borja chuta para longe na tentativa de concluir uma bola alta.

34' UUUUUUH! Michel Bastos corta o cruzamento rasteiro dos bolivianos e cede escanteio na área palmeirense.

34' Cruzamento aberto demais e a bola cruza a área do Wilstermann.

33' ESCANTEIO! Cruzamento de Guedes, Veiga desvia na pequena área e Olivares está no lance para espalmar.

32' Falta cometida por Guerra no campo de ataque. Derrubou o adversário.

31' Falta cobrada pelo Jorge Wilstermann, mas a defesa palmeirense rebate para afastar.

30' Meia hora do segundo tempo.

Keno vai ao fundo de campo, cruza na área e na pequena área o recém ingresso Cabezas faz um ridículo gol contra. Bola na rede e Palmeiras de novo no jogo: 3 a 2. Falta mais um para classificar esta noite e manter a invecibilidade.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAMEIRAS! GOL CONTRA! CABEZAS FEZ!

25' PRA FORA! Ríos arrisca de longe e manda por cima.

Cardozo chamou a responsabilidade, chutou de esquerda com força, no centro da meta e Prass caiu para o canto. Bola na rede e dificuldade ao Verdão: 3 a 1 aos locais na altitude boliviana.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO JORGE WILLSTERMANN! 3 a 1.

21' PÊNALTI PARA O JORGE WILSTERMANN! Fernando Prass derruba Salcedo. Jean errou o tempo de bola anteriormente.

TROCA NO JORGE WILSTERMANN: Cabezas no lugar de Bergese.

18' CARTÃO AMARELO! Ríos, do Jorge Wilstermann. Terceiro amarelo para os bolivianos no jogo.

17' Keno acaba de entrar e atinge Morales, que fica caído. Árbitro só conversa. Falta para os bolivianos na defesa.

TROCA NO PALMEIRAS: Keno no lugar de Thiago Santos.

16' Cardozo cruza mais uma e Mina afasta pelo Palmeiras.

15' Time boliviano não ameaça neste momento. Palmeiras é quem busca mais e procura a figura de Borja.

13' TROCA NO JORGE WILSTERMANN: Ortiz no lugar de Cristian Chávez.

12' Borja tenta cruzar de letra, zaga bloqueia, ela volta, Jean cruza e é forte demais. Sai de trás o Jorge Wilstermann.

10' PRA FORA! Borja recebe na frente, o goleiro sai bem, encurta o ângulo e o colombiano chuta para fora, errando o alvo.

9' Aponte cruza, Michel Bastos toca o peito e Fernando Prass defende a bola.

9' Cardozo cruza e Victor Hugo afasta pelo Palmeiras.

8' Falta de Mina no campo de ataque. Jogador comete a carga e é bola para os bolivianos cobrar.

7' ESCANTEIO! Cobrança feita da direita, Morales cabeceia e a bola sai em novo corner.

6' Palmeiras tenta imprimir postura no segundo tempo como fez em jogos anteriores. Vai em busca de um resultado que o classifique antes da última rodada do grupo. No momento, tem 10 pontos, Jorge Wilstermann tem 9 e Tucumán tem 7.

3' PRA FORAAAAA! Michel Bastos cobra falta com força, com jeito, mas ela passa à esquerda da meta. Boa chance palmeirense em busca do empate.

2' CARTÃO AMARELO! Morales, do Jorge Wilstermann.

1' Borja teve primeira chance, a bola correu demais e saiu na linha de fundo.

TROCA NO PALMEIRAS: sai William e entra Borja.

0' BOLA ROLANDO AO SEGUNDO TEMPO! Saída do Palmeiras.

Primeiro tempo de muitas chances, para os dois lados. Wilstermann marcou antes, tomava conta por abrir 2 a 0, mas o desconto do Palmeiras o recoloca na partida. Mais uma vez um jogo de fortes emoções para o Verdão na Libertadores. Guerra fez o gol palmeirense na jornada da etapa inicial.

48' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Jorge Wilstermann 2-1 Palmeiras.

Acréscimos na Bolívia. Finalzinho do primeiro tempo e vantagem ainda do Jorge Wilstermann, mas desconto dá nova vida ao Palmeiras para jogar o segundo tempo.

Dudu cobra falta da esquerda, a bola fica no bate-rebate e Alejandro Guerra chuta com força de pé direito para acertar as redes, sem chances de defesa! 2 a 1 em Cochabamba.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! GUERRA DESCONTAAAA!

43' TINHA QUE SER O CHÁVEZ! Cobra a falta com pouca força e Prass defende sem problema.

Machado ganha a jogada de Guerra, coloca na frente e chuta no ângulo! Um golaço em Cochabamba e 2 a 0 para os bolivianos.

40' GOOOOOOOOL! E QUE GOLAÇO! É DO JORGE WILSTERMANN! MACHADO!

39' DEFENDE PRASS! Cristian Chávez faz boa jogada pelo meio, chuta de canhota e o goleiro palmeirense agarra no canto.

37' Ríos cruzou da esquerda, a bola ia passar pela defesa, mas o Palmeiras afastou de qualquer maneira.

Cobrança de falta era da meia esquerda e o jogador apareceu sozinho para tirar de Fernando Prass em uma testada consciente para o fundo das redes: 1 a 0 aos bolivianos, para alegria da torcida vermelho e azul em Cochabamba.

35' GOOOOOOOOOOOL DO JORGE WILSTERMANN! MORALES DE CABEÇA FAZ 1 A 0!

33' Jogo mais concentrado pelo meio de campo. Thiago Santos está caído no gramado e vai receber atendimento médico.

31' Palmeiras perde a chance em ataque. O passe final para William fica na defesa.

30' SAI DA META OLIVARES! Dudu lança a bola na área e o goleiro dos bolivianos defende firme.

29' Falta de Bergese sobre Michel Bastos. Vem bola na área.

27' Bergese chuta cruzado, mas pega fraco na bola e a zaga palmeirense rebate.

25' CARTÃO AMARELO! Aponte, do Jorge Wilstermann.

21' Jogo segue movimentado e com chances em Cochabamba. Palmeiras já perdeu de abrir o placar e já escapou na defesa na mesma proporção. Confronto em aberto.

19' FALTA SOBRE PRASS! Cruzamento dos bolivianos partiu com Cardozo e o goleiro palmeirense é atingido na área.

18' Cruzamento fechado de Guerra pela direita e o goleiro Olivares faz firme defesa.

13' QUASE, QUASE O GOL BOLIVIANO! Cruzamento da direita, bate-rebate e a finalização vai para fora, por cima da meta.

11' PRA FORA! Falta cobrada pelo Verdão, zagueiro Mina tenta o cabeceio, a bola passa por ele e vai na linha de fundo. Tiro de meta.

10' MINHA NOSSA! Chute de muito longe do Palmeiras, a bola viaja pelo campo todo e quase cai no ângulo! Assustou o goleiro Olivares.

9' IMPEDIMENTO DE ROGER GUEDES! O atacante marca de voleio na área, mas estava à frente da defesa boliviana. Bola para o Wistermann na defesa.

5' RESPOSTA DO PALMEIRAS! Guedes chega ao fundo de campo, corta para dentro, tenta passe na pequena área, mas a zaga corta.

5' LANCE NA ÁREA! Disputa com Charles na área do Palmeiras, adversário cai, pedem pênalti, mas nada marcado para o Jorge Wistermann.

3' Time boliviano começa em cima e Palmeiras tenta se organizar na partida, passo o primeiro susto em Cochabamba.

1' QUASE O GOL DO WILSTERMANN! Cruzamento da direita no fundo de campo e cabeçada de Ríios pela linha de fundo, de dentro da pequena área o atacante joga para fora!

0' COMEÇA A PARTIDA! Palmeiras à direita das cabines e Jorge Wistermann à esquerda.

O árbitro colombiano vai autorizar a partida em Cochabamba.

O Palmeiras de verde, o Jorge Wistermann de camisa vermelha, calções e meias azuis.

Equipes no gramado e encerrando o aquecimento na Bolívia. Altitude é inimiga do Palmeiras nessa missão.

Cinco atletas do Palmeiras foram cortados do banco de reservas; o goleiro Vinicius Silvestre, os atacantes Rafael Marques e Alecsando; além do lateral Fabiano e o meio campista Hyoran.

Atacante colombiano fica apenas como opção no banco de reservas

Banco do Palmeiras: Jailson; Antonio Carlos; Egídio; Raphael Veiga; Keno; Erick e Borja

Thiago Santos foi o escolhido pelo técnico Eduardo Baptista para substituir o suspenso Felipe Melo.

Palmeiras Escalado: Fernando Prass; Jean Yerry Mina, Victor Hugo e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Dudu, Willian e Rogér Guedes.

Time boliviano com uma formação diferente, apenar um atacante para encarrar o Palmeiras em casa.

Jorge Wilstermann escalado: Olivares; Jorge Ortiz, Alex Silva, Zenteno e Aponte; Cristhian Machado, Saucedo, Bergese, Cristian Chávez e Rudy Cardozo; Gabriel Ríos.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Jorge Wilstermann x Palmeiras ao vivo pela Copa Libertadores 2017! Fique ligado às 21h45 na VAVEL Brasil!

O Palmeiras visita o Jorge Wilstermann pela quinta rodada da Copa Libertadores da América no estádio Félix Capriles, na Bolívia, às 21h45.

O Palmeiras é o líder do grupo com 10 pontos, já o Jorge Wilstermann se encontra na segunda posição com 6 pontos no grupo 5.

O Palmeiras está com a classificação muito bem encaminhada. Um empate pode garantir o Verdão nas oitavas de final. O Jorge Wilstermann por sua vez, precisa vencer para continuar na segunda colocação e buscar a classificação.

O Palmeiras não poderá contar com 3 jogadores, Felipe Melo foi suspenso por 3 partidas após a confusão contra o Peñarol. Edu Dracena com dores no joelho e Zé Roberto com tendinite no pé são desfalques.

Wilstermann x Palmeiras ao vivo

Para a vaga de Edu Dracena, o zagueiro Vitor Hugo deve iniciar entre os titulares, assim como Thiago Santos que substitui Felipe Melo, e Michel Bastos é mais cotado a iniciar a partida na lateral esquerda.

O Palmeiras deve enfrentar o Jorge Wilstermann com: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Michel Bastos; Thiago Santos; Róger Guedes (Willian), Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja (Willian).

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi pela segunda rodada da fase de grupos, Yerri Mina marcou o único gol da partida que decretou a vitória do Palmeiras

Palmeiras relacionou 23 jogadores:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Jean, Fabiano e Egídio

Zagueiros: Yerry Mina, Vitor Hugo e Antônio Carlos

Meio-campistas: Thiago Santos, Tchê Tchê, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran

Atacantes: Miguel Borja, Dudu, Willian, Róger Guedes, Keno, Alecsandro, Erik e Rafael Marques