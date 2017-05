Palmeiras mede forças contra Jorge Wilstermann-BOL por vaga antecipada nas oitavas

Na noite desta quarta-feira(03), o Palmeiras enfrentará o Jorge Wilstermann pela quarta rodada da Copa Libertadores da América.

A vitória ou empate nessa partida, define o destino do Verdão na competição, já que se a partida finalizar com esses placares, a equipe brasileira estará classificada para a próxima fase, com uma das melhores campanhas. A equipe de Eduardo Baptista soma 10 pontos e lidera sua chave, somente Grêmio no grupo oito e Godoy Cruz no grupo seis somam esse mesmo número de pontos.

Palmeiras não terá Felipe Melo, que está suspenso

A partida desta quarta-feira na Bolívia, será a primeira após a grande confusão que ocorreu em Montevidéu, na partida contra o Peñarol. Partida na qual, terminou com Felipe Melo suspenso, já que o camisa 30 foi um dos principais envolvidos em toda a confusão.

Para a vaga de Felipe, Thiago Santos será a substituição e o volante não espera jogo fácil na Bolívia, o camisa 21 ressaltou em entrevista a dificuldade que tiveram para vencer o jogo no Brasil e que na Bolívia não será diferente, já que além do apoio local, terão a altitude a seu favor.

Além de Felipe Melo, outro desfalque será Zé Roberto, que com uma tendinite no pé, deixou a vaga em aberto, já que Michel Bastos e Egídio disputam a posição. No último treino Bastos jogou no lugar do veterano.

Além do adversário dentro de campo, o Verdão terá um outro adversário: A altitude, já que a cidade de Cochabamba esta a 2.574 metros acima do nível do mar. Por isso, a equipe chegou na noite de terça-feira(02) e já deu início aos treinamentos, a fim de que se acostumem ao máximo com o clima.

Jorge Wilstermann precisa da vitória para seguir vivo na competição

O clube boliviano soma seis pontos no seu grupo e caiu uma posição após o Atlético Tucuman (ARG) vencer o Peñarol na noite desta terça-feira (03). A equipe Argentina após a vitória foi a sete pontos na competição e briga pela classificação com o Wilstermann.

Para o lado dos desfalques, somente Franco Olego não jogará a partida, pois ainda cumpre o gancho de suspensão. Apesar de não treinarem, Marcelo Bergese e Edward Zenten devem ser a alta do clube de Cochabamba. De resto, Roberto Mosquera não deverá ter dificuldades para escalar a equipe, que vem com força máxima e contará com a torcida e altitude a seu favor.