Eduardo Baptista atribui derrota na Bolívia ao campo de jogo

Eduardo explica primeira derrota na Libertadores/ Ag Palmeiras/ Divulgação

O Palmeiras visitou o Jorge Wilstermann pela quinta rodada da Copa Libertadores. O alviverde novamente sai atrás na primeira etapa e tenta correr para buscar o resultado, entretanto desta vez não foi possível e a equipe sofreu a primeira derrota na competição por 3 a 2.

Após a partida, o técnico Eduardo Baptista desaprovou a atuação do time e criticou o estado do gramado: "Se teve algo que atrapalhou foi o campo. O Palmeiras joga com a bola no chão. Perdemos muito a bola e demos contra-ataques. Mas também não fizemos um bom jogo. Vacilamos em cinco minutos e tomamos dois. Tentamos recuperar com substituições. Deixamos o time mais rápido, demos mais intensidade, mas não foi suficiente para buscar o resultado que queríamos".

O técnico do Palmeiras exaltou o adversário e o disse que levaram vantagem por conhecer o campo e a velocidade da bola ocasionada pela altitude de Cochabamba, que possui 2.570 metros de altitude: "Tentamos jogar, até tomar os gols estávamos bem. No segundo tempo, procuramos alçar mais a bola, porque no chão não estávamos conseguindo. Foi mais mérito do Wilstermann por conhecer o campo, a atmosfera. Nós tomamos dois gols em que erramos o tempo de bola, um com o Jean na bola aérea, erramos o cálculo de onde tínhamos de cabecear essa bola. E o Wilstermann conhece bem aqui e tirou vantagem disso".

Após tentar explicar o revés na Bolívia, Eduardo pediu foco na última rodada na fase de grupos. O verdão receberá o Atlético Tucumán no Allianz Parque no próximo dia 24 para buscar a classificação para a fase eliminatória.

"Viemos a Cochabamba para buscar a classificação. Vitória ou empate. Somos líderes ainda, mas não era o resultado que queríamos. Temos outro jogo em casa. Vamos buscar a vitória para confirmar a classificação e tentar o máximo de pontos para acabar bem na classificação geral".

O Palmeiras é o líder do grupo 5 com 10 pontos. O alviverde pode perder até por 1 gol de diferença para o Atlético Tucumán que mesmo assim conquistaria a classificação.

O verdão volta a campo contra o Vasco pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro no próximo dia 10, no Allianz Parque.