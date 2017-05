Eduardo Baptista se despede do Palmeiras: "Quase cinco meses de ótima convivência"

Eduardo Baptista não aguentou a pressão (Foto: Getty Images)

A diretoria do Palmeiras anunciou a demissão do técnico Eduardo Baptista no fim da noite desta quinta-feira (4). O diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente Maurício Galiotte fizeram uma reunião, onde ficou acertado o fim das atividades do treinador à frente do Verdão.

Eduardo Baptista agradeceu ao Palmeiras pela a oportunidade de trabalho. Eduardo foi eliminado na semifinal do Paulistão, para a Ponte Preta e deixou o Palmeiras na liderança do Grupo 6, da Libertadores com dez pontos, sendo 66 % de aproveitamento. No total, Eduardo Baptista comandou o Palmeiras em 23 oportunidades, somando 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Confira a nota de Eduardo Baptista

"Quero agradecer aos profissionais da SE Palmeiras por esses quase cinco meses de ótima convivência. Todos muito empenhados no trabalho e dedicados, cada qual dentro de sua função, no melhor pela instituição. Agradeço a direção da SE Palmeiras pela oportunidade e parabenizo pela excelente estrutura do departamento de futebol. Agradeço a toda a torcida palmeirense que sempre incentivou e apoiou o time incondicionalmente. Aos setoristas do clube meu muito obrigado pela relação de respeito e convívio de alto nível. Desejo a todos muito sucesso”