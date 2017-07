Cruzeiro abre grande diferença, mas Palmeiras busca empate e decisão fica para jogo de volta

INCIDENCIAS: JOGO DE IDA VÁLIDO PELAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2017, REALIZADO NESTA QUARTA-FEIRA (28), ÀS 21H45, NO ALLIANZ PARQUE, EM SÃO PAULO/SP.

Na noite desta quarta-feira (28), o Palmeiras recebeu o Cruzeiro, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No clássico dos ex-palestras, um empate alucinante na capital paulista: a Raposa fez 3 a 0 no primeiro tempo com gols de Thiago Neves, Robinho e Alisson, mas, na segunda etapa, Dudu (2x) e Willian recolocaram o alviverde na decisão.

Com o resultado, a equipe comandada por Mano Menezes leva uma mínima vantagem para o jogo da volta, que será disputado no dia 27 de julho, no Mineirão. Empates por 0 a 0, 1 a 1 e 2 a 2 classificam os mineiros, 3 a 3 leva para os pênaltis, e 4 a 4 ou mais fazem com que os paulistas avancem. Triunfos classificam o vencedor. O próximo compromisso da Raposa, é clássico contra o Atlético-MG, no Independência, no próximo domingo (2), às 16h. Já o Palmeiras recebe o Grêmio, no Pacaembu, no sábado, às 16h, pelo Brasileirão.

Cruzeiro abre larga vantagem no primeiro tempo

O cenário normal na Arena Palmeiras seria um jogo com estratégias bem definidas: o Palmeiras, dono casa, sairia mais, apertando o adversário, enquanto o Cruzeiro tentaria suportar a pressão e sair nas bolas boas, certo? Certo! Foi o que aconteceu até o minuto número seis. O Palmeiras começou atacando logo de cara com Dudu e com Guerra. Porém, na primeira finalização azul no jogo, aconteceu o gol: Diogo Barbosa ganhou jogada em velocidade pela esquerda e cruzou para Thiago Neves, que entrou livre no meio da zaga alviverde, para fazer o primeiro da Raposa no jogo.

Thiago Neves abriu o placar para o Cruzeiro no Allianz (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

Depois do primeiro gol, o jogo manteve o mesmo ritmo, mas a intensidade, os ânimos e a qualidade do que produziam as equipes eram bem diferentes. O Palmeiras tentava avançar a qualquer custo, o que resultou em diversos erros, principalmente na conexão entre o meio-campo e os atacantes. Já o Cruzeiro fazia o seu jogo, onde anulava os principais nomes do adversário e jogava nas falhas do Palmeiras. E mais uma vez pelo flanco, chegou ao seu gol: Lucas Romero, na direita, descolou passe para Robinho no meio da área. Sozinho e já caindo no chão, o meia bateu no canto de Prass e marcou o segundo.

Depois do segundo gol, o Palmeiras sentiu o golpe. O que já era ruim desorganizou de vez. O time de Cuca passou a errar muitos passes e as finalizações, que já eram raras, ficaram ainda mais escassas e erradas. Somado a isso veio ainda o nervosismo dos jogadores. Grande exemplo disso foi Dudu, que cometeu uma sequência de faltas no jogo.

Alheio aos problemas do adversário e com aplicação tática, o Cruzeiro chegou ao terceiro gol na terceira finalização que fez no jogo aos 30 minutos. Thiago Neves deu ótimo passe para Alisson, que ganhou da marcação de Edu Dracena e tocou por cima de Prass. Gol de Alisson, que anunciou sua renovação com o Cruzeiro nessa quarta por mais quatro anos. Vendo seu time perdido em campo, Cuca trocou Fabiano por Egídio ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu mudar o placar.

Palmeiras se lança ao ataque e consegue empatar em 20 minutos

No segundo tempo, os donos da casa voltaram completamente diferentes. Se no primeiro tempo a pressão do Verdão não funcionou, no segundo o time da casa mostrou sua força. Já com Borja no lugar de Guerra, Zé Roberto tentou finalização dentro da área, a bola explodiu em Ezequiel e sobrou para Dudu, que fez um giro já finalizando no alto do gol de Fábio. O arqueiro nada pôde fazer.

O Palmeiras continuou pressionando. Aos 11 minutos, Mina tentou a finalização, mas a zaga rebateu e sobrou para Willian. O atacante alviverde tentou de bicicleta, mas o arqueiro celeste se recuperou rápido e fez grande defesa. Aos 15, mais uma vez Dudu foi às redes. No meio da zaga do Cruzeiro, ele dominou a bola e mandou no fundo do gol da Raposa.

Amassado na sua grande área, Mano Menezes tentou colocar o time para frente, trocando Robinho por Ramón Ábila. Mas quem marcou mais uma vez foi o Palmeiras. Bate e rebate na área do Cruzeiro e Willian chutou forte. A bola ainda bateu em Caicedo e tirou Fábio do lance. Três a três aos 20 do segundo tempo.

Com dois gols, Dudu comandou o empate do Palmeiras. (Divulgação/Palmeiras)

Com a torcida em êxtase pelo empate, o time mandante ainda tentou virar a partida, mas parou em boas defesas do goleiro Fábio. O Verdão diminuiu o ritmo insano da primeira metade da segunda parte do jogo, enquanto o Cruzeiro, que sumiu e não assustou Fernando Prass em nenhum momento, preocupou-se em não tomar a virada histórica.