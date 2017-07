Palmeiras e Grêmio se enfrentam buscando manutenção no G-4

Na tarde deste sábado (1º), Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Pacaembu pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro visando manutenção do G-4. Como ambas as equipes estão de olho na disputa da Libertadores, os dois times entrarão em campo com equipes mistas, já que na próxima quarta-feira (5), o Verdão encara o Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o Tricolor gaúcho tem pela frente o Godoy Cruz, terça-feira (4), na Argentina, ambos pelas oitavas de final.

Um fato curioso é que últimos quatro confrontos em São Paulo entre as equipes pelo Brasileirão aconteceram no estádio municipal ao invés da casa do Palmeiras. Em 2012 (0 a 0), 2014 (2 a 1), 2015 (3 a 2) e 2016 (4 a 3). Ao todo, os times se enfrentaram 14 vezes no Pacaembu, sendo 11 vitórias do Verdão e três empates. Porém, atualmente o Grêmio vem em melhor fase já que é o vice-líder do Brasileirão, com 22 pontos, a quatro atrás do Corinthians, enquanto o Palmeiras aparece apenas em quarto, com 16.

Palmeiras conta com time misto e estreia de Bruno Henrique

Seis pontos atrás do Grêmio, o Palmeiras quer embalar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, mas o grande número de jogos em sequência fez com que Cuca poupasse alguns jogadores, já que na quarta-feira há confronto na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O técnico Palmeirense admitiu que mandará a campo um time alternativo.

"O treino foi fechado porque você vai lá, faz alguma coisinha e já volta. O jogo é às 16h, então você não treina muita coisa. O time será alternativo, lógico. Você avalia com a fisiologia e eles não têm a condição de jogar sábado e viajar na segunda. É um time alternativo, mas na parte técnica é parecido com o titular", contou.

Cuca ainda revelou que irá promover a estreia de Bruno Henrique, ex-Corinthians, que inicia no time titular. Na defesa, Mayke volta na lateral-direita e Egídio deve seguir na esquerda. Michel Bastos e Raphael Veiga podem aparecer no setor de meio-campo e no ataque, Keno, Erik e Borja.

“Será uma partida muito interessante, uma amostra do elenco que o Palmeiras tem. Analisando o Grêmio, é um time forte, mesmo sendo alternativo, assim como o nosso. Estamos a seis pontos do Grêmio e tentaremos diminuir isso”, afirmou o treinador.

Em relação aos desfalques, Cuca não contará com Arouca, Moisés e Thiago Martins, todos em recuperação física. Felipe Melo e Jean continuam no departamento médico pois estão lesionados. Guerra, Mina e Tchê Tchê estão suspensos e só retornam na rodada seguinte.

Mesmo com time reserva, Renato Gaúcho não revela quem mandará a campo

A goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-PR na última quarta-feira (28) pela Copa do Brasil, foi, de certa forma, um incentivo para devolver a confiança do Grêmio depois de ser derrotado em casa para o Corinthians pelo Brasileirão. Aliás, não é surpresa afirmar que o campeonato não é a maior prioridade do técnico Renato Portaluppi, que mandará a campo formação reserva. O foco principal é priorizar o confronto com o Godoy Cruz, pela Libertadores.

Mesmo com a decisão de poupar os titulares, o técnico gremista voltou a não dar indícios de quem fará parte dos 11 iniciais no duelo diante do Palmeiras. Porém, a lista de relacionados dá algumas dicas, sinalizando as ausências do lateral-direito Léo Moura, mesmo que ele já esteja livre de uma lesão muscular, e do volante Maicon, que ainda se recupera de uma tendinite no pé esquerdo.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante equatoriano Miller Bolaños estão recuperados e ficam à disposição de Renato Gaúcho. Além deles, quem também está na lista de relacionados do Grêmio é o atacante Dionathã, de 19 anos, que nesta semana marcou um dos gols da vitória dos juniores diante o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Quem comentou a respeito da partida diante do Palmeiras foi o atacante Everton. O jovem jogador reconheceu a força de sua equipe e reforçou a busca pela vitória mesmo com a ausência de boa parte dos titulares.

“A gente sabe da força do nosso grupo. O professor Renato optou pelo descanso de quem vinha atuando mais. Vamos em busca dos três pontos, que é o mais importante no momento. Estamos acostumados, treinamos juntos todos os dias. O diálogo vai ser importante. A gente vai procurar entrar concentrado e focado para fazer um bom trabalho”, disse.