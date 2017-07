Sem torcida, Palmeiras encara Barcelona de Guayaquil pela  Libertadores

Google Plus

foto: Hugo Alves / VAVEL Brasil

O Barcelona de Guayaquil recebe o Palmeiras pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América.A partida terá apenas torcedores dos Amarillos por conta do Alviverde cumprir suspensão, após a confusão no Uruguai.

O confronto foi definido através do sorteio feito pela Conmebol, o Palmeiras líder do grupo cinco com 13 pontos tendo conquistado quatro vitórias, um empates e apenas uma derrota, cruzou com o Barcelona de Guayaquil.

A equipe Equatoriana terminou a fase de grupos na segunda colocação com 10 pontos, três vitórias, dois empates e uma derrotas. O Barcelona enfrentará o segundo time brasileiro na competição, pelo grupo um, a equipe encontrou o Botafogo.

Barcelona conta com caldeirão para abrir vantagem

Os donos da casa terão um grande apoio de sua torcida, o estádio Monumental Isidro Romero Carbo com capacidade de um pouco mais de 57 mil pessoas deve ficar completamente abarrotado de torcedores equatorianos.

Apesar da expectativa de grande público, o Barcelona não faz uma campanha espetacular em casa, em três jogos, foram uma vitória, um empate e uma derrota.

Os Amarillos pouparam seus jogadores na última rodada do Campeonato Equatoriano focando a primeira partida das oitavas. Jogando fora de casa, o Barcelona reserva foi derrotado, fora de casa, para o Macará por 2 a 1.

O técnico do Barcelona Guillermo Almada projetou o confronto contra o Palmeiras "Pensamos só no jogo de quarta-feira, é um confronto importante. Vem o Palmeiras, que no domingo descansou vários titulares e que também está focado na Libertadores"

Com novos inscritos, Palmeiras busca a vitória

O Verdão anunciou recentemente troca de quatro jogadores inscritos na Libertadores da América,os zagueiros Luan e Juninho, o lateral Mayke e o volante Bruno Henrique foram inscritos nos lugares de Vitor Hugo, negociado com a Fiorentina, Vitão, da base, Rafael Marques, agora no Cruzeiro, e Alecsandro, que está no Coritiba.

Palmeiras desembarcou na noite da última segunda-feira em Guayaquil, o meia Alejandro Guerra, que se recuperou de um problema no quadril está com elenco mas é dúvida para a partida. O Verdão não poderá contar com cinco jogadores: Arouca, Moisés e Thiago Martins estão em recuperação física, Jean lesionado e Felipe Melo que cumpre suspensão.

O veterano Zé Roberto analisou o confronto contra o Barcelona " O Barcelona joga de igual para igual com qualquer equipe, fez um grande jogo contra o Botafogo. Vai ser difícil para nós, mas conhecemos a equipe deles. Nosso treinador vai escalar um time que possa neutralizar as jogadas"