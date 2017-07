Palmeiras sofre gol no fim e perde para Barcelona em Guayaquil

Zé Roberto em disputa da bola (divulgação/Palmeiras)

Barcelona de Guayaquil saiu na frente do Palmeiras em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Equipe Equatoriana venceu o Verdão por 1 a 0 na noite desta quarta feira (05) no Equador com um gol do atacante Jonatan Álvez aos 46 minutos do segundo tempo depois de chute que desviou no jogador Bruno Henrique.

Jogando em casa Barcelona conseguiu bom resultado para o jogo da volta. Equatorianos tem a vantagem do empate jogando em São Paulo, ou podem perder por até um gol de diferença deste que marque para se classificar as quartas de final na competição.

Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição, jogando em casa equipe ainda não perdeu, mas terá pela frente um Barcelona que gosta de jogar no contra-ataques. Na fase de grupos Equatorianos tiveram melhor desempenho jogando fora de casa, ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro e do Estudiantes na Argentina.Jogo da volta está marcado para o dia 09 de Agosto as 21h45 no Allianz Parque.

Bom primeiro tempo do Verdão



Em jogo de Libertadores o time que joga em casa tenta pressionar o adversário nos primeiros 15 minutos de jogo para surpreender. Mas não foi isso que aconteceu, Barcelona teve mais posse de bola na primeira etapa, porém não conseguiu pressionar o Verdão.

Técnico Cuca de forma inteligente começou a partida com dois volantes centralizados na frente dos zagueiros, Thiago Santos e Bruno Henrique deram consistência defensiva para o Alviverde. Zagueiro Juninho foi importante na primeira etapa, jogando na lateral esquerda; jogador conseguiu neutralizar o ponto forte do adversário, as jogadas de linha de fundo principalmente pelo direito com atacante Esterilla

Nos contra ataques, Palmeiras levou perigo e quase abriu o placar. Aos 21 minutos do primeiro tempo Dudu arrancou pelo meio e deixou Willian na cara do gol, atacante palmeirense finalizou para boa defesa do goleiro Banguera. Verdão fez um primeiro tempo seguro e não sofreu pressão do Barcelona-EQU, Fernando Prass não teve grandes problemas, com isso o jogo foi para o intervalo empatado.

Gol no finalzinho garante vitória do Barcelona

Barcelona voltou para o segundo tempo em busca do gol, pressionando o verdão principalmente em jogadas pelas laterais, Juninho e Tchê Tchê tiveram bastantes dificuldades na marcação.

Palmeiras voltou para etapa final marcando atrás da linha da bola e tentando jogadas de contra-ataque, técnico Cuca colocou Keno e Roger Guedes para ter velocidade. Mas o que vimos foi um Palmeiras defensivo e sem poder de contratar, um Barcelona pressionando em busca do gol com jogadas de linha de fundo.

Aos 46 minutos da etapa final veio o castigo, em uma finalização despretensiosa do atacante Jonatan Álvez a bola desviou no Bruno Henrique entrando no cantinho direito do gol de Fernando Prass.

O gol foi um prêmio para a equipe que buscou mais o jogo principalmente na segunda etapa e um castigo para o verdão que já estava praticamente com o empate nas mãos.

Próximo jogo do Palmeiras é no próximo domingo contra o Cruzeiro pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro, equipe deve voltar a capital Paulista amanhã.