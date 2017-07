Palmeiras vende 30 mil ingressos antecipadamente para clássico contra o Corinthians

Google Plus

Torcida do Verdão tem comparecido em peso ao Allianz Parque (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

O Palmeiras enfrentará o Corinthians na próxima quarta-feira (12), às 21h45, no Allianz Parque. Válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto marca o encontro entre duas equipes rivais e candidatas ao título da competição, e, por isso, mais de 30 mil palmeirenses já garantiram seus ingressos.

Mais uma vez, o Palmeiras jogará em seu estádio lotado. O Verdão tem a maior média de público no Brasil neste ano, com 31.284 pagantes por jogo. A venda de bilhetes ao público geral começou na tarde dessa quinta-feira (06), e, em pouco tempo, cerca de 70% dos lugares disponibilizados já foram vendidos.

Vale lembrar que, por ser um clássico paulista, o confronto da próxima quarta-feira não terá torcida visitante. Assim, o Palmeiras terá apoio total para buscar mais uma vitória e se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o rival de Itaquera busca manter distância na primeira colocação.

Valores:

Superior Norte e Sul: R$ 110,00 / R$ 55,00 (meia)

Superior Leste e Oeste: R$ 130,00 / R$ 65,00 (meia)

Gol Norte: R$ 100,00 / R$ 50,00 (meia)

Gol Sul: R$ 160,00 / R$ 80,00 (meia)

Central Oeste: R$ 250,00 / R$ 125,00 (meia)

Central Leste: R$ 200,00 / R$ 100,00 (meia)

Locais de venda:

BILHETERIAS DO ALLIANZ PARQUE - Portão A (somente retirada e trocas de meia-entrada no dia do jogo)

BILHETERIAS DO ALLIANZ PARQUE - Portão B

BILHETERIAS DO ALLIANZ PARQUE - Portões C (dia do jogo)

ACADEMIA STORE

Os ingressos também podem ser comprados online.

Vale ressaltar que os ingressos vendidos nas lojas oficiais do clube só podem ser pagos em cartão de débito ou crédito.