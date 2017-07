Cuca assume responsabilidade em derrota do Palmeiras: "A culpa é minha"

Divulgação / SE Palmeiras

O Palmeiras visitou o Cruzeiro no Mineirão pela partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (9). Após quatro vitórias seguidas no campeonato o alviverde perde para o Cruzeiro por 3 a 1 e ocupa a quarta colocação na tabela.

Em entrevista coletiva, o técnico Cuca comentou sobre a partida e os gols sofridos: "Os três gols nós poderíamos ter evitado. É difícil fazer gol, mas não estamos dando tanto trabalho. A responsabilidade é minha, a culpa é minha, eu que escalo, quem tem quem pagar a conta sou eu. Espero ter uma melhor sorte na quarta-feira. O primeiro gol, não era uma bola que era uma chance clara do gol. A gente tinha mais ou menos o controle dela, o Thiago tinha adiantado ela para o lado esquerdo, tomamos decisões erradas e o Cruzeiro abriu o placar. Aí o posicionamento do Cruzeiro foi outro, fizeram o segundo gol em chute de fora da área. Nas duas oportunidades que tiveram, fizeram dois gols".

O técnico também comentou sobre o desempenho do segundo tempo: "Tivemos mais chances de oportunidades do que o Cruzeiro. Sai perdendo por 2 a 0, tem que ter mudança de postura. Buscamos jogo, fizemos o 2 a 1, tivemos chance do 2 a 2, tivemos chances, o gol estava pronto para empatar. Mas no último minuto, já com o time buscando o empate, levamos o terceiro gol, preferimos não fazer a falta no Élber e no bate e rebate fez 3 a 1. Cruzeiro foi mais efetivo."

Cuca explicou a oscilação da equipe na partida de hoje: "Essa oscilação ocorreu hoje no jogo. A gente estava com o controle do jogo, criávamos as chances, poderíamos até ter tido um pênalti não anotado, e o Cruzeiro não criava chances. Chegávamos na linha de fundo, mas chegávamos atrasado para colocar a bola para dentro. Se faz 1 a 0, tem grande chance de ganhar. Não fizemos e tivemos decisões erradas atrás. Hoje capaz que perca uma posição se o Santos ganhar, não é ideal, mas nem o fim do mundo. Estamos envolvidos em outras competições. Nos últimos jogos a gente tinha ganhado cinco. Vamos avaliar o que podemos fazer de diferente para o jogo de quarta em termos de postura e opções, vamos avaliar"

O Palmeiras volta a campo contra o Corinthians na próxima quarta-feira (12) no Allianz Parque pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro às 21h45 (horário de Brasília).