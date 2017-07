Willian lamenta derrota contra Cruzeiro e pede foco para clássico: "Precisamos viver cada jogo"

Willian marcou o único gol dos paulistas, mas não evitou a derrota (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Na tarde deste domingo (9), o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro no Mineirão e perdeu de 3 a 1. O confronto foi válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e Willian marcou o único gol do Verdão já no segundo tempo, tocando de cabeça após cruzamento na medida de Róger Guedes.

Após o apito final, Willian deu entrevista e falou sobre a dificuldade encontrada pelo Palmeiras para marcar o gol. Além disso, citou a maior falha da equipe na partida: os cruzamentos excessivos, com 25 errados e, em contraste, apenas oito certos.

"É difícil falar depois do jogo. A gente tem que se acertar, refletir com a cabeça fria, depois de falar com o Cuca. Nós sabíamos que seria um jogo difícil, mas começamos bem e conseguimos chegar mais que eles. Tomamos dois gols, e, no segundo tempo, tivemos uma reação coletiva e conseguimos fazer o gol. A gente pecou nos cruzamentos, não conseguimos chegar. Temos que erguer a cabeça e descansar para focar no clássico", falou o atacante.

Willian também falou sobre a distância para o líder da competição, o rival Corinthians, afirmando que a meta do Palmeiras é encarar um adversário por vez. Para ele, somente assim poderão diminuir a diferença e disputar todos os jogos igualmente concentrados.

"O Palmeiras está focado nas três competições [Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores]. Sabemos que o Corinthians está fazendo uma campanha fora do normal, claro que eles vão tropeçar, e quarta-feira nós temos a oportunidade de vencê-los. Com todo respeito, mas diante do nosso torcedor a gente vai fazer uma grande partida. Não adianta a gente querer tirar 10 ou 12 pontos, precisamos viver cada jogo", encerrou.

Após essa rodada, o Verdão continua com 19 pontos e se mantém na zona de classificação para a Libertadores. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h45, e enfrentará o Corinthians no Allianz Parque em busca de uma afirmação no campeonato.