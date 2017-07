Tchê Tchê é absolvido pelo STJD e pode disputar clássico com Corinthians

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Nesta segunda-feira (10), o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgou os expulsos da partida entre Ponte Preta e Palmeiras, válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os pontepretanos Rodrigo e Renato Cajá foram punidos, enquanto o palmeirense Tchê Tchê acabou sendo absolvido.

No dia 25 de junho, a Macaca recebeu o Verdão e perdeu por 2 a 1. No segundo tempo, o árbitro Wagner Reway expulsou Rodrigo por ofendê-lo, e também Tchê Tchê e Renato Cajá por se envolverem em uma confusão. No julgamento, a defesa do Palmeiras usou vídeos e conseguiu convencer o STJD de que o meia palestrino tentou esquivar-se do jogador da Ponte, e não agredi-lo.

Tchê Tchê havia sido enquadrado no artigo 250 do (CBJD) Código Brasileiro de Justiça Desportiva), acusado de ato desleal ou hostil, mas foi absolvido e não pegará mais jogos de gancho, visto que já cumpriu a suspensão automática.

Ambos os jogadores da Macaca, no entanto, foram punidos em dois jogos. Renato Cajá também foi enquadrado no artigo 250, e Rodrigo nos artigos 258 e 254-A (por desrespeito ou agressão ao árbitro). Como já cumpriram um, não enfrentarão o Bahia mas podem ser relacionados pelo técnico Gilson Kleina para jogar contra o Grêmio.

Além dos jogadores, o STJD também condenou os clubes a pagarem R$ 1 mil de multa. Enquanto o Verdão foi punido por demorar um minuto a mais para iniciar a partida, a Ponte Preta foi penalizada por um copo de água atirado no campo por sua torcida.

O Palmeiras enfrentará o Corinthians na quarta-feira (12), às 21h45, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando que o time se afirme, o técnico Cuca deve ir com força máxima para o jogo e Tchê Tchê estará à sua disposição.