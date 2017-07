Palmeiras x Corinthians Ao Vivo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

A transmissão do Derby Palmeiras x Corinthians ao vivo começará na hora da partida, ás 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Desfalques do Corinthians: Danilo e Vilson (Machucados)

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Desfalques do Verdão: Arouca, Moisés, Thiago Martins e Jean (machucados)

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan e Juninho; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Willian

No treino de ontem no CT Joaquim Grava os jogadores do Corinthians tiveram apoio dos torcedores antes do clássico

Lembrando que por determinação do ministério público os clássicos no estado de São Paulo são com torcida única. Hoje só teremos torcedores do Palmeiras no Aliianz Parque

O jogo será de casa cheia, Palmeiras vende 30 mil ingressos antecipadamente para clássico contra o Corinthians.

Leia mais: Especial Derby: Com um a menos, Corinthians bate o Palmeiras no primeiro derby centenário

Será o segundo Palmeiras x Corinthians do ano, pelo campeonato Paulista as duas equipes jogaram em Itaquera. Corinthians levou a melhor com gol de Jó no final da partida.

Leia mais: Corinthians domina Ponte Preta, vence mais uma e aumenta distância na liderança do Brasileiro

Corinthians é líder da competição com 32 pontos, equipe está invicta e vem de quatro vitória seguidas. Na última rodada jogando em casa, venceu a Ponte Preta por 2 a 0 com gols de Jadson e Jó.

Leia mais: Cuca assume responsabilidade em derrota do Palmeiras: "A culpa é minha"

Na última rodada jogando fora de casa, Verdão perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro. Equipe está na 6° colocação no campeonato com 19 pontos.

Palmeiras x Corinthians; "O maior clássico do mundo"

Derby neste ano completa 100 anos de muitas historias

Derby Palmeiras x Corinthians é uma partida válida pela 13º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feiras às 21h45 no Allianz Parque.